«Influencers», «fake news» i posicionament web: conclou la 13a edició de la Catosfera

La, el cicle de debats, tallers i xerrades sobre comunicació digital i novetats tecnològiques, ha culminat la 13a edició amb èxit de participació i recuperant la dualitat de format presencial i virtual després d’una edició que només es va poder emetre online a causa de la pandèmia. Enguany centenars de persones han seguit la jornada de forma presencial i en streaming. A més, aquest any la Catosfera, organitzada per l’Associació Catosfera i l’Ajuntament de Girona, s’ha celebrat com és habitual des de l’Auditori Josep Irla, però s’ha expandit fins al Parc Científic i Tecnològic de la UdG amb l’objectiu d’arribar a nous espais i nous públics de la ciutat.En aquesta edició s’ha reflexionat sobre la necessitat de tenir un ecosistema digital consolidat i rigorós amb la; la figura de l’influencer i les xarxes com a model de negoci; l’àudio com un dels formats comunicatius que té cada vegada més pes, i les darreres novetats en el món del SEO.La Catosfera ha programat activitats per a tots els públics de 4 eixos temàtics:Els matins de dijous i divendres s’han dut a terme activitats catosfera.edu dirigides a estudiants de secundària de la ciutat. Alumnes dels instituts Vall de Llémena, Santiago Sobrequés i Vidal i Jaume Vicenç Vives han assistit a l’activitat "L’expert/a digital", impartida pel creador de contingut Albert Roig gràcies a la col·laboració de la Fundació .cat; al taller ‘It from beat’, a càrrec de Josep Maria Ganyet i Pol Martínez, que ha combinat tecnologia i música; i han participat en dos programes de Catalunya Ràdio en directe: Adolescents XL, amb Roger Carandell, Juliana Canet, Marta Montaner, Joan Grivé i Pau Esparch; i Popap, amb Mariola Dinarès.Les tardes de dijous i divendres s’han dedicat a la catosfera.media. La taula rodona "I tu, com t’informes? L’impacte de les fake news" ha arrencat la tarda de dijous i ha estat protagonitzada per Carlos Baraibar, responsable de ‘Fets o fakes’ de Catalunya Ràdio; Alba Tobella, codirectora de Verificat.cat; Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes i cap d’informatius de Rac1 i Enric Borràs, periodista del Diari Ara i president del Grup Barnils, i moderada pel subdirector de. Tots han coincidit amb la opinió que la pandèmia de la covid-19 ha accentuat la desinformació i que està en mans del periodistes treballar per recuperar el prestigi de la professió.El debat "'Jo soc influencer'. Guanyar-se la vida a través de les xarxes socials" s’ha celebrat la tarda de divendres amb la participació dels influencers Marta Puig (Lyona Ivanova), Sònia Carmona (La Foodlovers), Francesc Boix (Boix) i Ariadna Padilla (Its Love Tourism) i moderada per la periodista i SMM Mariola Dinarès. Tots ells han explicat com viuen la professió, les dificultats de treballar a Internet i la relació que mantenen amb les xarxes socials.Divendres al matí la Catosfera també ha tingut lloc al Parc Científic i Tecnològic de la UdG amb la taula rodona ‘La Catalunya digital. On som i cap a on anem’, amb Joana Barbany, directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya; Genís Roca, president de la Fundació .cat; Anna Albar, directora del Parc UdG, i, director de la Catosfera. Aquesta ha estat l’acte que ha inaugurat la catosfera.tech, i que ha anat seguit d’un esmorzar-networking, una visita institucional a algunes de les empreses instal·lades al Parc UdG amb la col·laboració de l’AENTEG i un dinar privat amb empresaris gironins encapçalat per Barbany.La catosfera.tech ha seguit dissabte al matí amb el SEO Day, un conjunt de ponències dedicades al posicionament web. Les xerrades han estat conduïdes per l’equip de Doble SEO, Xevi Sañé i Eva Olivares, i han comptat amb la participació de professionals com Fran Murillo, ecommerce i SEO; Clara Soteras, encarregada del SEO a BTV; Jordi Ordóñez, especialista en SEO d’Amazon; Álvaro Peña, d’ iSocialweb i Gisela Bravo, de NoCode.Finalment, en el marc de la catosfera.off, la Catosfera també ha comptat amb alguns espais privats pensats per fomentar el networking exclusiu, en petit comitè, i en el format distès que permet un àpat amb l’objectiu d’intercanviar coneixement i oportunitats de negoci entre ponents i patrocinadors. Joana Barbany, Saül Gordillo, Miquel Gamisans, Magda Gregori, Eva Olivares, Marta Pontnou i Meritxell Bautista n’han estat els protagonistes.Els actes s’han pogut seguir per streaming al web de la Catosfera i es poden recuperar al canal de YouTube. El director de la Catosfera, Joan Camp, considera que aquesta edició ha estat “tot un èxit” i ha permès consolidar un any més Girona com “la capital de la Internet catalana”. En aquest sentit, l’organització ja treballa en l’edició de l’any vinent.La jornada ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Fundació .cat, l’AMIC, Renfe, L’Hòstia, Tegust i CoworkNexus; els mitjans oficials Catalunya Ràdio, l'Ara,, El Punt Avui, La Mira, Fibracat TV i Televisió de Girona; i un gran ventall de col·laboradors.

