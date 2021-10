«Pujada controlada de casos»: el pronòstic d'Argimon

Altres notícies que et poden interessar

El conseller de Salut,, ha dit que les dades de coronavirus d'aquest dissabte són "" amb una incidència acumulada de 19 casos per 100.000 habitants, però ha pronosticat que amb l'aixecament de la majoria de restriccions la corba podria tornar a enfilar-se. "", ha assenyalat en una entrevista a Catalunya Ràdio.D'altra banda, ha assegurat que el Govern evitarà haver de fer abaixar les persianes de qualsevol sector impulsant el"Abans de tornar a un tancament sol·licitaríem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) la possibilitat d'utilitzar el certificat digital covid", ha dit. El conseller ha demanatperquè aquestaja l'han patit països com Dinamarca, que té un nivell de vacunació similar i va aixecar la majoria de restriccions fa tres setmanes.Argimon no ha precisat quan es podrà deixar de banda la, un element de protecció que "". Un dels primers col·lectius a qui se'ls hi podria aixecar aquesta limitació són alsha dit. És més, ha obert la porta que la mesuraEl conseller de Salut ha insistit quei ha lamentat que el govern espanyol no hagi habilitat transferències extraordinàries pels costos de la pandèmia per aquest 2022. "És ingenu pensar que podem tornar als pressupostos del 2021 i que el 2022 tot serà flors i violes", ha afirmant Argimon, que creu que l'any vinent la despesa sanitària serà "similar" a la dels dos exercicis anteriors, és a dir, d'entre 1.600 i 1.700 milions addicionals.Només amb PCR, la Generalitat es va gastar 300 milions. En aquest sentit, ha assenyalat que la campanya de la grip i de la Covid serà "molt més complicada" i que s'haurà d'engegar la vacunació amb tercera dosi a la gent gran. Un dels elements que també carregaran el sistema, ha dit, és la cura a les persones amb Covid persistents o l'ampliació dels llits d'UCI, que han passat de 600 a 900.Pel que fa alha recordat que es tracta d'unai que s'ha aplicat a l'oci nocturn perquè és una activitat "amb risc" i que feia massa temps que estava tancada. Sí que seria partidari d'utilitzar-lo en cas que hi hagi un "repunt important" de casos per evitar tancaments. "El que intentarem de totes totes és", ha dit, abans d'aclarir que no es farà aquesta petició al TJSC "el primer dia que pugin les dades".En relació a la, com l'anomena el conseller, ha dit que encara cal esperar al resultat dels estudis en curs per saber si cal aplicar-la a les persones de 50 o 60 anys. Sí que es començarà a administrar alsi a les persones amb. Amb tot, ha afirmat que prefereix que s'avanci amb la vacunació dels "països del sud", "abans de posar la tercera dosi aquí".D'altra banda, Argimon ha reconegut que, que s'endú el 5% del pressupost de Salut. Amb tot, ha afegit que "la salut mental no és només salut" sinó "habitatge, treball, educació i justícia". Preguntat sobre elsha assegurat que

