Junqueras amenaça de tombar els pressupostos de l'Estat

Junqueras, sobre el pagament de la fiança al Tribunal de Comptes: "No volem deixar ningú pel camí, estem al costat de tothom sense excepcions"

Missatge clar i directe del líder d'ERC,, a un PSOE de plàcida celebració al seu congrés de València : que no doni per fet el sí del seu partit als pressupostos. Amb l'ordre d'embargament delencara candent i després que la Moncloa hagi descartat el traspàs de Rodalies , un acord ràpid per blindar el català a lai una entesa sobre el futur de la comissaria de, el president republicà ha amenaçat de tombar els pressupostos del 2022, quenecessita per assegurar-se l'estabilitat."El govern espanyol hauria d’haver après queque ens veiem obligats a tombar uns pressupostos", ha deixat anar Junqueras davant del consell nacional del partit. Una advertència que té com a objectiu sacsejar un conclave socialista que consagra aquest cap de setmana el lideratge de Sánchez. L'any 2019 ja es van precipitar les eleccions del 28 d'abril pel no d'ERC als pressupostos i per la jugada de Sánchez com a resposta a la foto a la plaça de Colom que es van fer els partits de dretes.Malgrat que el portaveu d'ERC al Congrés,, va assegurar aquest dijous que no es fixarien "línies vermelles" per negociar, Junqueras sí que ha marcat en quin terreny s'ha de moure un eventual acord. La, ha dit, és que esque es van comprometre en els anteriors comptes. Durant el primer semestre d'aquest any, només s'havia executat el 13% de les inversions previstes a Catalunya. "De res serveixen promeses i declaracions d'inversions que mai arriben", ha afegit tot fent referència als 2.230 milions dels quals presumeixen els socialistes per a Catalunya per donar a entendre que ERC no té arguments per oposar-s'hi.Amb tot, Junqueras no ha donat per tancada la negociació, de la qual considera que hi hasi es busca l'aval -indispensable per a un Sánchez que a hores d'ara no pot comptar amb Ciutadans- dels 13 diputats republicans. Per aprovar-los, ha insistit, aquests comptes han de ser "bons per a la ciutadania" amb independència de quin és el govern o el partit que els promou. Fonts de la direcció d'ERC atribueixen la negativa rotunda de la Moncloa a traspassar Rodalies o a tancar un acord amb relativa rapidesa per blindar el català a la llei de l'audiovisual a la necessitat que té el PSOE de no trepitjar cap ull de poll entre les files socialistes aquest cap de setmana. La negociació, diuen els republicans, encara no ha començat.El consell nacional d'ERC s'ha reunit encara amb la ressaca vigent del darrer xoc amb Junts , ara per l'anunci del pagament de les fiances als exalts càrrecs de la Generalitat que van impulsar l'acció exterior del procés. La decisió del Tribunal de Comptes de no acceptar l'aval de l'Institut Català de Fiances cou a dins del partit, que ha presentatd'euros per intentar frenar l'embargament de dirigents que van exercir aquesta responsabilitat entre el 2016 i el 2017, com. "Per sort, ho teníem preparat i tenim els comptes sanejats", asseguren des del partot.Menys sorpresa ha causat entre les files republicanes que Junts respongués a l'anunci d'ERC amb un comunicat en el qual assegurava haver dipositatobtinguts d'una col·lecta i de béns dels encausats per sufragar els càrrecs dels executius compresos entre el 2011 i el 2017 -liderats per, primer, i després per Puigdemont. Junqueras també ha llançat un missatge en aquest sentit tot apel·lant a la solidaritat de la seva formació. "No volem deixar ningú pel camí,sense excepcions. I ho fem amb modèstia i amb orgull", ha assegurat sense mencionar directament Puigdemont.ERC està ara a l'expectativa de si la renovació del Tribunal de Comptes pactada entre el PSOE i el PP suposa alguna escletxa perquè aquest organisme -que Junqueras ha definit com aamb una "missió política" dirigida pels dos partits que nomenen els seus membres- accepti els recursos dels afectats i deixi sense efecte l'ordre d'embargament. "La veritat és que no hi confiem gaire", admeten des de la direcció d'ERC.

