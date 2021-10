L'hora de passar pàgina al cofoisme per sacsejar la política lingüística

. La frase la va pronunciar el president de la Generalitat,, el 24 de maig passat quan va prendre possessió del càrrec a Palau. S'afegia així a les veus que, des de la sociolingüística o l'activisme, havien encès les llums d'alarma. És el cas de, que en la darrera entrevista a NacióDigital afirmava que la llengua està "en perill d'extinció", o de la, que fa mesos que ha decretat l' "emergència lingüística" . Unes afirmacions que expliquen que el Govern vulgui situar la política lingüísticai revitalitzar les estratègies de normalització en àmbits com l'escola, l'audiovisual, l'administració o l'adopció per part dels nouvinguts.És un canvi d'actitud que contrasta amb, amb independència de si l'actitud del Govern s'havia encomanat als parlants o havia passat a l'inrevés.de l'any 2019, el darrer que va fer públic el, era optimista i quan presentava la situació prioritzava les dades positives, com ara el coneixement que s'afirmava tenir de la llengua o la seva presència a la ràdio o a internet,, que és especialment alarmant als darrers estudis a Barcelona.

L'actual secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila Foto: Isaac Meler

Només admetia que les sentències judicials en català seguien en "índexs molts baixos". Un cofoisme que ajuda a entendre que, segons l'Enquesta d'usos lingüístics de 2018 , el darrer gran treball de camp,. I, lògicament, del 23,9% que jutjava que es parlava "poc" es veia reduït a l'11,7% quinze anys després.Així les coses, la política lingüística es prepara per recuperar protagonisme. D'una banda ambi, de l'altra, amb el necessarisobre què fer. L'any 2010, amb el canvi de Govern i la reducció de conselleries i alts càrrecs promesa per Artur Mas, Política Lingüística va perdre rang. Va passar del departament de la Vicepresidència, on s'havia situat amb, a Cultura, i de secretaria general va passar a direcció general. Així ha estat fins ara, quan ha tornat a ocupar al rang de secretaria, ocupada pel catedràtic de Sociolingüística de la UB, tot i que sense moure's del Departament de Cultura que ara lideraPer avaluar com s'ha orientat i com s'orienta la política lingüística, ahem volgut escoltar Vila i l'anterior directora general,, que va ocupar el càrrec entre 2013 i 2021, amb sis consellers de Cultura diferents (Ferran Mascarell, Santi Vila, Lluís Puig, Laura Borràs, Mariàngela Vilallonga i Àngels Ponsa) i va haver de capejar l'aplicació de l'article 155. Franquesa segueix treballant a Política Lingüística com a alta funcionària. També hem recollit l'opinió del president de la Plataforma per la Llengua,



Vila explica que som en un moment de "canvi de cicle" a partir del qual cal fer una autocrítica clara del nivell de compliment dels objectius que es van marcar fa 40 anys, que eren "que tothom havia de dominar la llengua, que s'havia de poder parlar-la arreu i que no volíem escindir-nos en comunitats lingüístiques diferents". Segons ell, les dades fan evident que els tres objectius no s'han aconseguit de ple i cal actuar en un marc, "el del règim del 78", que és dels millors que ha tingut la llengua en els darrers tres segles "però que no és l'ideal".





No ha estat motiu de preocupació

Factor poblacional i menys alarmisme

Parlant del castellà en la futura república

Posar al dia la immersió

Alumnes en una classe de reforç de català a Manresa Foto: AjM

A diferència del que fa Escuder, Vila, promogut per ERC, evita usar el terme "cofoisme" per explicar la percepció sobre les polítiques lingüístiques dels darrers anys sota la direcció de CiU primer i de Junts després. "Només constato que, per motius diferents,", afirma mentre fa notar que en aquest context, entre 2016 i 2019, ha arribat una onada de migració molt forta que explica, per exemple, el descens de l'ús social a Barcelona.El secretari de Política Lingüística destaca que, a més de les accions del seu departament, hi influeixen les("si el model és turisme massiu i atreure expatriats a treballar a Barcelona és un hàndicap per la llengua"), sobre l'audiovisual o el perill del "supremacisme descarat" que es constata en els sectors "poderosos" que volen fer valdre la preeminència del castellà.Escuder evita desqualificar el que s'ha fet fins ara, però sí que lamenta que s'ha intentat explicar que tot anava "molt bé" buscant sempre "la dada benèvola" mentre anavaen cap àmbit. En aquest sentit, avisa que debats com el de la llei audiovisual espanyola "marcaran tendència" i que, si no surt bé, la situació s'agreujarà.I què hi diu Franquesa? L'exdirectora generalen àmbits com l'etiquetatge, el doblatge o la gratuïtat dels cursos bàsics de català (abans només eren els inicials). El seu mandat va estar marcat pel procés i això, concedeix, ha afectat "la mirada dels polítics i del Govern" i hi ha hagut més "polarització", també en aquest àmbit.Franquesa, que com Vila assenyala el factor poblacional com a clau i constata que cada cop més joves utilitzen el català o el castellà "de forma indiferent",que es desprèn d'algunes afirmacions. "; hem de ser realistes, sí, però també dir les coses bones i no culpabilitzar la teva població amb conceptes com ara 'emergència lingüística'", defensa.El procés ha tingut un impacte en les polítiques lingüístiques. Ha xuclat energies i en l'intent devan diren una república catalana. "Això va ser naturalitzar el castellà i no ens va ser bo perquè el català ha de ser en qualsevol cas prioritari i obligat", diu Franquesa, que recorda que hi ha sistemes per protegir els drets individuals dels parlants sense l'oficialitat i que aquell debat va ser "perjudicial". La resposta a aquest corrent a favor de l'oficialitat del castellà va ser el manifest Koiné Vila hi coincideix: "En els darrers anys ensen l'intent de no espantar que no pas el català, i això ens ha relaxat", afirma. Escuder creu que el procés va semblar que donava per resolta la situació del català, però que la seva entitat no s'ho va permetre atesa la seva implantació a tots els, que si Catalunya hagués esdevingut estat independent haurien seguit a Espanya i França. En tot cas fa notar que el debat sobre l'oficialitat del castellà va ser puntual i mostra més preocupació perquè no s'hagin fet complirAl català l'ha perjudicat també lai que, per acció o omissió, se l'hagi convertit en un assumpte de part. Això, per exemple, s'ha traslladat en alguns casos a l'educació, on partits com Ciutadans han instat al conflicte. Posar el sistema al dia i implicar més els mestres i la inspecció és un assumpte que, com recorda Vila,. Està més a l'abast que el redactat final de la nova llei audiovisual espanyola o la gestió del model econòmic i la immigració.Vila afirma que ha detectat una certa "partidització" i que, en els darrers anys, hi ha hagut casosper assumptes polítics ( el de Sant Andreu de la Barca va ser el més sonat ) que no ajuden a ser tan proactius com caldria. Franquesa, però si admet les mancances a secundària i a les universitats. Apunta més a l'entorn fora de l'escola, el familiar i el dels amics, que als mateixos centres i recorda que delsi això afegeix enorme complexitat en algunes escoles.



El Govern busca ara, i a partir de la constatació que els objectius marcats s'han complert només de forma parcial, bastir un nou consens. I el vol a través d'un Pacte Nacional per la Llengua. La mesura és a l'Acord de Govern entre ERC i Junts i al darrer debat de política general es va aprovar una moció reclamant-lo que, si bé és genèrica, va comptar amb els vots, i per tant la predisposició a ser-hi, del PSC i els comuns a més dels grups independentistes. La CUP ja ha demanat que es posi fil a l'agulla.





Demanar l'esforç de ser entès en català

Aportació transversal de les conselleries

Parelles lingüístiques en una seu del Consorci Foto: ACN

Vila és optimista sobre el que pugui donar de si, però avisa que. Insisteix en el model econòmic i de país, i en la necessitat de fer "la llengua accessible" en un moment en el qual la societat catalana "ha de prendre decisions i el Govern ha de fer l'esforç". Per a ell, la clau és en els parlants, en. "Tenim dret a parlar en català arreu i això vol dir que hem de poder demanar als altres que facin l'esforç d'entendre'ns, encara que a vegades ens costi", diu.El Pacte Nacional per la Llengua hauria d'estudiar i avalar les mesures sectorials en diversos àmbits i administracions. I quan es parla de reforçar els cursos gratuïts de català, d'ajudar els creadors i els mitjans o d'incentivar les empreses sorgeix. L'actual secretari espera un. L'any 2006 la secretaria de Política Lingüística va tenir un increment pressupostari del 24% i es va enfilar als 27 milions.de la que s'havia anat recuperant a poc a poc.per assegurar la gratuïtat dels cursos. L'any anterior van aprendre català al Consorci per la Normalització Lingüística gairebé 90.000 alumnes.És important el pressupost de la Secretaria per assegurar el cicle d'acompanyament en l'aprenentatge i que ningú que vulgui un curs no hi pugui accedir, però ho és també el que destinen els. El 2019 haurien estat, segons el Govern,. Als 26 de Política Lingüística se n'hi van afegir 38 més d'altres partides culturals, 11 milions de Presidència a través de subvencions a mitjans i esports, 21 en programes del Departament d'Educació, gairebé 10 de Treball i Afers Socials i 3,5 d'Empresa com a principals partides.



Un altre assumpte, que en alguns moments ha estat font de polèmiques per l'ús que n'han fet grups espanyolistes, és el de les sancions. El 2019, darrer any amb dades disponibles, es van imposar multes lingüístiques per valor de 45.000 euros. Es van presentar 54 denúncies per part de ciutadans i fer més de 1.000 actuacions inspectores d'ofici per no respectar drets lingüístics. Tot plegat va quedar, un cop resoltes les infraccions o descartats alguns procediments, en 75 expedients sancionadors. Franquesa admet que hi ha poques denúncies i que s'ha intentat "que la inspecció [depèn de l'Agència de Consum i del departament d'Empresa] fos més activa" i Vila anima a buscar incentius per evitar que s'acabi en denúncies.





La Justícia, pedra a la sabata

Quan es donava "corda al català"



El segon tripartit va fer, entre 2006 i 2010, l'última gran campanya institucional a favor de la normalització del català. La Queta era una simpàtica boca saltadora que animava a als nouvinguts a llançar-se. En una segona fase, la campanya animava també els catalanoparlants a no canviar d'idioma fos quin fos l'aspecte de l'interlocutor i a "encomanar el català". Les dades ja eren, segons alguns lingüistes, preocupants per les onades migratòries. La primera gran campanya de sensibilització va ser el 1982, amb la Norma, que va servir per explicar que el català, com es pretén ara, era "cosa de tots.







Una de les claus que s'apunta per posar fil a l'agulla és la transversalitat de les polítiques lingüístiques i per això el Govern preveu dinamitzar la, que reuneix els secretaris generals dels departaments per fer seguiment de l'aplicació de la normativa en cada àmbit. Emprar-la més (fins ara s'ha fet poc per la disparitat de necessitats dels departaments) i incidir en la relació bilateral entre la secretaria i cada conselleria és bàsic malgrat les. De fet, la documentació mercantil en català va a la baixa: el 2015 eren el 15% dels documents i el 2019 van ser el 6,7%. Les sentències judicials en la llengua pròpia estan estancades a l'entorn el 8% del total. La dinàmica és molt adversa a l'administració de l'Estat.La normalització i extensió del català torna, doncs, al primer pla. Després de constatar que la llenguacaldrà trobar la forma més eficaç per donar-lique necessita per tenir bona salut ensobre el model de país.