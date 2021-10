Un estudi de la UAB identifica la data del primer autor en llengua catalana

Extracte del «Memorial de greuges de Guitard Isarn, senyor de Caboet» Foto: Biblioteca de Catalunya

Una investigació de la(UAB) publicada aquest divendres ha identificat el primer, situant-lo entre els-època dominada culturalment per l'estament eclesiàstic i amb el llatí present en les escoles-.El treball, dut a terme pel catedràtic de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica,, i la doctoranda, ha suposat "una nova aproximació als primers documents escrits totalment en llengua catalana", segons ha informat aquest divendres la universitat en un comunicat.Es tracta del "Memorial de greuges de, senyor de Caboet", escrit el 1105 i que es conserva a lai el, el seu autor és el sotsdiaca Ramon, un clergat de la vila de Cabó (Lleida), a prop d'Organyà (Lleida), al servei dels senyorsEls dos investigadors han qualificat a l'autor "d', amb molt bona, no mediocre llatinista i amb prou capacitat per escriure un text llarg" i per això li han atorgat ser el primer escrit conegut de literatura catalana. L'escrit és un pergamí sense data i anònim, que mesura 10d'altura i 52 de llarg, i explica "les faltes i ofenses" que el seu vassallArnall havia comès no només contra ell, sinó també contra la seva dona i drets, i s'han conservat a 12 documents originals i unes poques còpies.Els dos responsables ara confien que aplicant aquesta metodologia basada en l'a la resta de diòcesis catalanes, s'obtinguin resultats semblants. Fruit d'aquest procediment s'han fixat dates per altres obres com les "", al voltant del 1220, i el "" de Montserrat, al voltant del 1190, ambdues considerades els primers textos literaris en català.

