El PP retalla distàncies al PSOE, segons el CIS

Elunes eleccions espanyoles, però elrespecte els resultats del 2019 i enquestes recents. Així ho apunta el baròmetre d'octubre del(CIS), fet públic aquest divendres, el qual atorga una expectativa de vot als socialistes del 28,5%, mig punt més que en els últims comicis però 1,1 punts menys que en el baròmetre de setembre En canvi, preveu que els populars aconseguirien el 22,1% dels suports, 1,3 punts més que els assolits el 2019 i 1,6 més que els previstos en l'anterior enquesta. El CIS, per tant, preveu un cert, ja que la resta de formacions caurien respecte els vots aconseguits fa gairebé dos anys. En concret,quedaria amb un 13,2%, quasi 2 punts menys que llavors (i 6 dècimes menys que en el baròmetre de setembre),perdria 1,1 punts fins a l'11,8% (tot i que remuntaria mig punt respecte l'anterior enquesta) icauria 0,8 punts fins al 6% (l'últim sondeig li atorgava un 6,5%).El baròmetre apunta que-que per ara no gaudeix de grup propi al Congrés- també guanyaria espai, passant del 2,3% al 3% de vots. Tot i això, recularia respecte les expectatives de fa un mes, del 3,3%. Amb tot això, les dretes quedarien en conjunt a dos punts dels partits de la Moncloa i la formació d', amb un 41,3% i un 43,3% dels suports totals, respectivament. El 2019 la diferència va ser de tan sols mig punt i, en el baròmetre de setembre, les dretes quedaven 3,4 punts per sota.Pel que fa a les, el CIS pronostica que obtindrien pitjors resultats que el 2019.es quedaria en el 3,1% (0,5 punts menys),en l'1,6% (0,6 punts menys) i laen el 0,9% (0,1 punts menys). Cal tenir en compte, però, que el nivell de precisió amb aquests partits és limitat pel fet de ser una enquesta a nivell estatal.Pel que fa a la valoració de líders, la dirigent de Podemtorna a ser la millor puntuada, amb un 4,8 en una escala d'1 a 10, per davant de(4,4) i Errejón (4,2). Per sota, es troben(3,7),(3,5) i(2,8). Tot i això, si es demana a qui es prefereix de president, l'opció més citada és Sánchez (19,8%), amb Díaz (14,8%) per davant de Casado (12,6%).Aquest baròmetre també demana per la valoració dels ministres del govern espanyol, havent-n'hi només tres per damunt del 5. Es tracta de(5,5), Yolanda Díaz (5,4) i(5,4). S'hi acosten força també(4,9) i(4,8), malgrat que aquesta darrera només és coneguda pel 12,2% dels enquestats. La pitjor puntuada és la dirigent de Podem(3,9), seguida pels companys de grup(4),(4,1) i(4,1).En relació a qüestions concretes com la vacunació, un quasi la meitat dels enquestats creu que caldria. En concret, ho defensa un 48,9% dels espanyols,mentre que un 32,6% més defensa que s'hauria d'obligar només als, al personal de lesde gent gran i a tots els treballadors que tinguin una feina de cara al públic. Només el 15,7% no obligaria ningú i la resta dubta o no contesta.El baròmetre també pregunta sobre la despesa pública. L'àmbit en què hi ha més consens conforme es gasten pocs recursos és la(ho creu un 84,6%), per davant de la(76,8%), el(70,4%) i les(66,4%), així com l'àrea més controvertida és la de, on un 27,5% creu que es gasta massa, un 21,3% opina que es gasta poc i un 39,9%, que s'hi destinen els recursos justos. Suposant que calgués retallar per alguna banda, però, la de defensa és l'única en què hi hauria majoria a favor de reduir despesa (51,5%), més que a(40,7%) i(30,7%). Un 95,3% no tocariai un 93,4%,

