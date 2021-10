Front comú del Govern i el sector per fixar quotes de català en la llei estatal de l'audiovisual

Les plataformes es mantenen al marge del debat

Una de les qüestions que ha tensat la relació entre lai laal llarg de les últimes setmanes ha estat la llei estatal de l'audiovisual impulsada pel govern espanyol. En un context de retrocés de la llengua -l'enquesta presentada aquest estiu per l'Ajuntament de Barcelona en la qual s'hi constata que només un 28,6% de ciutadans fan servir el català de manera habitual n'és una senyal eloqüent-, el Govern aspira a poder fixar quotes per protegir-la en la nova normativa estatal, que al seu temps és una transposició d'una. En una reunió a Palau, la Generalitat ha reunit entitats del sector audiovisual i del cultural per tal de ferper aconseguir establir quotes per al català i afavorir la producció pròpia.Una demanda pensada, especialment, en un moment en què les plataformes són clau en el consum de continguts. Ara mateix, segons ha indicat la consellera de la Presidència,, la presència del català en aquests canals és "irrisòria", i això hauria de variar en la nova normativa, que arriba en un moment en què l'independentisme -i especialment, soci habitual del- és clau per aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Vilagrà no ha volgut vincular les dues qüestions, però és una carpeta que apareix sovint en els contactes que hi ha entre la Generalitat i la Moncloa. De fet, el grup parlamentari d'ERC a Madrid espera arribar a un acord sobre la llei de l'audiovisual abans de prendre qualsevol decisió sobre els comptes La consellera de, ha assenyalat que a la promoció de la llengua s'hi ha de sumar un altre factor: "muscular" la indústria cultural catalana. Vilagrà també ha indicat que una de les vies obertes és la modificació de la llei de l'audiovisual del 2005, que ha quedat "obsoleta", i promoure la producció pròpia. Aquesta reforma de la norma catalana no és l'única iniciativa que hi ha en marxa:, sense consultar-ho prèviament amb ERC, va registrar fa unes setmanes una proposició de llei per tal que el Parlament aprovi amb urgència una nova llei de l'audiovisual catalana., va argumentar Junts a l'hora de presentar la iniciativa, uns dies abans del debat de política general a la cambra.Vilagrà també ha indicat que una de les qüestions que podria servir per revertir la situació de la llengua seria recuperar el canal juvenil de la CCMA. "Seria important", ha apuntat la consellera de la Presidència, que ha indicat que encara no disposa del text definitiu de la norma que portarà el govern espanyol al. Garriga també ha posat de manifest la rellevància del futuri del consens que això va generar al debat de política general de fa dues setmanes, quan aquesta iniciativa va rebre el suport inèdit del 85% de la cambra., els serveis líders a tot el planeta i també al territori català,d'una polèmica lingüística que fa anys que arrosseguen, sense entrar en matèria.les va consultar fa tres setmanes i les dues plataformes van preferir mantenir-se al marge d'opinar sobre l'avantprojecte de llei o sobre la manca de presència del català als seus espais. Netflix s'inhibeix de la polèmica, assenyalant que "és un avantprojecte de llei i". Des d'Amazon, en la mateixa línia. "No hi ha cap comentari al respecte", afirmen malgrat que la regulació que s'acordi al Congrés afectarà el seu catàleg.

