La Moncloa promet que l'execució de les inversions a Catalunya serà ara «més ràpida»

El govern espanyol incrementa fins al 17,2% del total la inversió que preveu fer a Catalunya respecte el total territorialitzat i, més de la meitat d'aquesta quantitat està destinada a la, dotada amb més de 1.215 milions el 2022. Així ho ha destacat aquest dijous la delegada de l'executiu central a Catalunya,, qui ha promès també que l'Els incompliments a l'hora de fer realitat els pressupostos d'inversions són una constant, ja que Adif i Renfe només han acabat gastant al país el 40% del que tenien previst i aprovat en els comptes, entre 2016 i 2020. Cunillera, però, ha posat en valor que la partida més important dels pressupostos per a l'any vinent a Catalunya és la de, amb 679,86 milions, el 30% del total. A més, 269,72 milions seran per l'AVE i 120 més per les obres delentreCunillera ha demanat als partits que no es "despenguin" de la negociació i treballin per millorar-los i ha destacat que els comptes compleixen el que marca l'Estatut. Lafixa que la inversió s'ha d'equiparar al pes de Catalunya al PIB estatal, del 19%, xifra que la delegada afirma que s'assoleix si s'hi sumen també altres transferències de capital incloses en el projecte de pressupostos.Al seu torn, la ministra de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana,, ha assegurat que la inversió que rebrà Catalunya és "històrica" i ha rebutjat que els comptes es regeixin per "criteris polítics". Segons ha defensat, es fan des del "rigor" i les "necessitats dels ciutadans" i tenint en compte la vertebració "social i territorial". Per tot això, la ministra ha demanat que les inversions "no es plantegin en termes de comparativa" entre comunitats autònomes. En el cas de Catalunya, ha explicat que permetran "corregir el", el qual ha dit que és una "realitat".En línia amb el que ja va expressar aquest dimecres al Congrés, Sánchez ha mostrat la seva disposició a seguir negociant una la Generalitat, però ha comentat que "abans d'obrir altres debats" –en referència com a possible moneda de canvi en la negociació dels pressupostos- primer cal resoldre com efectuar la transferència dels recursos financers a la Generalitat per a la gestió del servei. No obstant això, ha recordat que la Generalitat ja fixa les freqüències, els horaris i les tarifes."De com funciona el servei de Rodalies a Catalunya també en té la seva part de responsabilitat la Generalitat", ha continuat Sánchez, que ha tornat a criticar que la setmana passada es tornés a posar sobre la taula aquesta qüestió amb motiu de la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor