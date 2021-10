El Tribunal de Comptes tomba l'aval de la Generalitat per l'acció exterior del procés

La Fiscalia ho investiga

Dos anys després de la sentència, la persecució contra l'independentisme persisteix i s'intensifica. Ara, embargant-nos, fins i tot, les cases on viuen els nostres fills. Però no ens faran defallir. Avui més que mai: amnistia, referèndum, independència. Fins a la victòria! https://t.co/0wb6t6JVLJ — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 14, 2021

Elha rebutjat els avals que va presentar la Generalitat a través de l'(ICF) per fer front a la fiança de 5,4 milions d'euros imposada als 34 exalts càrrecs que van promoure l'acció exterior del procés amb diners públics. La decisió de la jutge instructora es pot recórrer, però si els afectats no abonen la quantitat que se'ls reclama se'ls podran embargar els seus béns.La magistrada instructora ja havia mostratsobre el sistema ideat per la Generalitat tot argumentant que resulta paradoxal que avali la mateixa entitat pública presumptament perjudicada. Per aquest motiu, va demanar un informe a l'abans de l'estiu, però l'organisme va evitar pronunciar-se en considerar que podria afectar la imparcialitat del procediment. Sí que va dir que el decret llei que va crear el fons per avalar les fiances no havia estat suspès ni declarat inconstitucional. De fet, va rebre el vistiplau del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) abans de portar-se a votació al ple. La causa afecta una trentena d'alts càrrecs del Govern per un presumpteper promoure el procés a l'exterior a través de les delegacions i el Diplocat. El tribunal ha rebutjat també els recursos que van interposar els afectats.Entre els afectats hi ha l'exsecretari del Diplocat, a qui se li reclamen 3,6 milions; l’exinterventora de la Generalitat(3,1 milions), l’exconseller de Presidència(2,9 milions), l’expresident(2,8 milions), l’exconseller d’Economia(2,7 milions), l’exconseller(2,1 milions), l’exvicepresident del Govern i líder d'ERC,(1,9 milions), i l’expresident i líder de Junts,(1,9 milions).El fons de l'ICF, dotat amb deu milions, es va posar en marxa des de la conselleria d'Economia que dirigeix. Va rebre tant el vistiplau del(CGE) com l'aprovació de la-amb l'abstenció del PSC-. Amb aquest aval previ, la Moncloa no va presentar recurs davant deltot i que els dictàmens del CGE no són d'obligat compliment.L'episodi va constituir la primera gran topada entre els socis de Govern en aquesta legislatura. Un dels entrebancs amb els quals van ensopegar Giró i el presidentva ser laabans de la votació, tenint en compte que a Economia s'aspirava a mantenir sota control les discrepàncies per minimitzar qualsevol impacte en el CGE. Amb la decisió del Tribunal de Comptes, els partits independentistes activaran unaque s'estudia des de fa setmanes i que passaria per assumir la fiança des de les organitzacions.Les fiances, en tot cas, són unaperquè el cas encara no està resolt. Serveixen, segons fonts del tribunal, per garantir que en cas de condemna ferma es puguin pagar els diners que s'han malversat. Les defenses dels acusats han denunciat indefensió davant d'un organisme opac, tacat pel nepotisme i que des de fa setmanes actua amb el mandat caducat, una irregularitat que es resoldrà aviat gràcies a l'acord assolit aquest dijous entre el PP i el PSOE. Paral·lelament, lava obrir abans de l'estiu una investigació contra els avals. La setmana passada, el ministeri pública va prendre declaració com a testimonis els vocals independents de l'ICF que van votar en contra dels avals i també al conseller delegat que es va abstenir. Tots ells, com va informar La Vanguardia, es van ratificar en els seus arguments i van expressar dubtes sobre la viabilitat de la fórmula plantejada pel Govern.Alguns dels afectats ja s'han pronunciat a les xarxes socials. Junqueras ha fet notar que la decisió del Tribunal de Comptes arriba quan tot just es compleixen dos anys de la sentència de l'1-O. "La persecució contra l'independentisme persisteix i s'intensifica. Ara, embargant-nos, fins i tot, les cases on viuen els nostres fills", ha escrit a Twitter.

