L'ANC constata que el Govern no té prevista la «ruptura» amb l'Estat

La ruptura, "no prevista"

La sobirania fiscal, econòmica i energètica, "parcialment prevista"

Suspens en acció internacional

L'ha presentat aquest dijous l'avaluació de l'acció de Govern en el primer trimestre. El resultat? "No volem un titular fàcil de suspens o aprovat", ha deixat clar la presidenta de l'entitat,, a preguntes dels periodistes. El resum, però, és que el Govern no té previstes en el seu pla d'acció aquelles actuacions contemplades alque fan referència a laper tirar endavant la independència o aquelles sobre l, i té "parcialment previstes" accions d'àmbit sectorial, importants també, i que permeten aprofitar els marges de la legislació autonòmica actual. "El pla de Govern no està pensat per a la ruptura a curt termini. La valoració és negativa pel que fa a confrontació institucional, però sí que hi ha voluntat d'avançar en accions de sobirania en àmbits sectorials", ha dit Paluzie.En tot cas, l'entitat sap que la legislatura tot just ha començat i fer balanç ara pot ser complicat. Es faran avaluacions trimestrals que tindran en compte el pla de Govern que va presentar el president de la Generalitat,al setembre i les accions que ha fet l'executiu en els primers 100 dies amb el decàleg de l'ANC, que contempla un seguit d'accions per fer avançar el país cap a la independència. S'han establert cinc categories d'avaluació: les no-previstes (4), les parcialment previstes (5) i les previstes (0), i després s'ha analitzat si alguns punts estan parcialment executats (1) o totalment executat (0). Ho podeu consultar aquí Paluzie ha remarcat que elestà "molt a l'inici de la legislatura" i "és normal que l'execució sigui baixa" a dia d'avui. També ha explicat que hi ha accions que no estan previstes, com ara el respecte a la voluntat dels electors o la construcció d'una institucionalitat pròpia, així com l'acció internacional. "Som conscients que el Govern no proposa una confrontació institucional encaminada a la ruptura", ha constatat Paluzie, que ha recordat que quan es van avaluar els programes electorals ja es va fer una valoració negativa en allò que fa referència a la ruptura. "Estem en el marc de dos anys que s'han donat els partits per fer la taula de diàleg i la gestió autonomista", ha afegit.La presidenta ha volgut remarcar que els dos anys "no seran perduts" si s'avança en aquelles accions per preparar el país per la ruptura i es "corregeixen" els retrocessos en aquests darrers anys. "Amb el seguiment trimestral volen ser propositius, amb propostes d'accions concretes.", ha afirmat Paluzie. La dirigent independentista ha recordat que la independència es farà, com l'1-O, quan els fronts institucional, popular i internacional "vagin alineats".Amb aquesta acció, l'entitat vol "democratitzar l'accés a la informació i augmentar el coneixement de la ciutadania respecte la tasca que fan els electes". El decàleg es va aprovar el novembre passat. Està format per deu principis amb diverses propostes d'acció que arriben a la cinquantena. "Són accions que es poden fer des de les institucions per preparar la ruptura", ha afirmat Paluzie. En base a aquest decàleg, l'ANC ja va suspendre el Govern de Quim Torra i abans de les eleccions va concloure que el programa electoral que més s'assemblava al full de ruta de l'entitat era el de Junts . Al juliol es va presentar un document de propostes d'accions per incloure-les al pla de Govern en una reunió amb Aragonès alEl coordinador de la comissió estratègica i de discurs,, ha entrat al detall de la fiscalització que s'ha fet. El primer principi fa referència al respecte a la voluntat dels electors, "que han votat independència". "Aquest mandat s'ha de complir i demanem al Govern que aquesta legislatura desplegui la independència, i ho concretem amb accions com ara preparar un Llibre Blanc per fer una independència unilateral", ha afirmat. Aquestes accions, ha dit Padró, no estan contemplades en el pla de Govern, que ara se centra, per exemple, en el traspàs de Rodalies, l'ampliació de l'aeroport o els Jocs Olímpics d'Hivern.Pel que fa al principi de sobirania i no-cooperació amb el govern espanyol, l'ANC valora positivament no haver assistit a la conferència de presidents autonòmics o l'aval als encausats pel. En general, però, l'entitat ha lamentat que el Govern acata les sentències del(TC) i que l'obediència es vegi en el dia a dia de l'acció de Govern. "El que plantegem en aquest àmbit tampoc està previst", ha dit Padró. El membre del secretariat nacionalha fet referència al tercer principi, que parla de la construcció de la institucionalitat pròpia. Aquí es veuen compliments parcials, com ara tenir en compte els sindicats nacionals com ara la, o ampliar el marc als. "Són accions puntuals i per això aquest punt el considerem no previst", ha apuntat.En relació a lai financera -punt 4-, l'ANC considera que hi ha accions previstes, com ara la creació d'un banc públic o el desplegament del primer impost de recaptació massiva. "Tenim una previsió parcial i execució parcial, però sempre dins dels límits del marc autonòmic", ha apuntat. El cinquè principi és el de sobirania econòmica. "El pla de Govern va bastant en la línia del que tenim plantejat: volem que la contractació pública es faci amb criteris de proximitat", ha dit Padró, que ha avisat que s'ha d'acabar de veure fins on vol arribar l'executiu d'Aragonès. En tot cas, aquest punt, per l'ANC, està "parcialment previst.Pel que fa a la, infraestructures i mitjans de comunicació, l'entitat considera que hi ha una dependència energètica externa i cal fer una aposta per les energies renovables. "Si en un moment de ruptura depenem de l'energia de l'Aragó serà molt fàcil que el govern espanyol ens talli el subministrament", ha dit Padró. Ara com ara, la implantació de renovables està prevista però no plantejada. "Esperem que hi hagi un canvi de dinàmica", reclama l'entitat. La fibra òptica pública sí que s'està desplegant, cosa que des de l'entitat es considera molt important i es valora positivament. Aquest principi es considera, doncs, "parcialment previst". En posteriors avaluacions s'anirà veient com avança la proposta del Govern.Pel que fa a la llengua catalana, hi ha qüestions no previstes, parcialment previstes i totalment previstes. El pacte nacional per la llengua o l'increment de quota de pantalla de productes en català estan previstes i l'ANC considera que el Govern "ha començat a avançar en alguns aspectes". "Caldrà veure com s'executa i si el Govern té previst que per al tema lingüística calen accions decidides. Al pla de Govern no s'acaba d'apreciar al 100%", ha afirmat Domingo. Pel que fa a la seguretat pública, no es fa menció a la dissolució de laperò sí que es planteja promoure el. En tot cas, es considera "parcialment previst", però l'ANC critica que el Govern està "molt lluny" de les accions previstes pel decàleg de l'entitat.El novè principi fa referència a l', on el Govern està "a anys llum" de l'acció que planteja l'ANC. "Aquí encara es noten els efectes del 155", ha dit Padró. Aquest punt, doncs, no es considera previst i des de l'entitat s'espera que, si no hi ha acció exterior des del Govern, que hi hagi "coordinació amb les accions que fan les assemblees exteriors o el Consell per la República". El desè punt, que fa referència a la justícia social, l'ANC considera que es veu una "execució parcial". "El Govern ha pres les mesures que ha cregut convenients i no ha fet seguidisme del govern espanyol", ha constatat Padró.

