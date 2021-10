El TC ordena investigar les tortures policials al noi de la dessuadora taronja

Les tortures a en Guillem

La policia espanyola va detenir i arrossegar el menor a la Via Laietana Foto: Martí Albesa

"Un gra de sorra per combatre una pràtica actual"

El(TC) ha que va ser detingut a la comissaria de Via Laietana durant les protestes post-sentència de l'1-O . Aquest mes de juny, el Jutjat de Menors vade tots els càrrecs.Tanmateix, mesos enrere el jove santcugatenc, juntament amb el grup de suport, va presentar unadurant la custòdia a comissaria contra vuit agents identificats. No obstant això, un jutjat de Barcelona i amb la ratificació de l'Audiència Provincial de Barcelona vanque els agents de la policia espanyola haguessin emprat. Una retenció amb multitud de cops, insults i vexacions tal com va relatar el propi menor d'edat. Tot i això, el camí judicial no acabava aquí i van continuar fins a arribar al TC que elsAixí doncs, l'alt tribunal ha conclòs que existeixen "" i reconeix que s'ha estata una tutela judicial efectiva sense ser sotmès a tortures ni tractes inhumans o degradants.Tanmateix, considera que els dos tribunals anteriors que van desestimar la querellaper esclarir els fets denunciats i. Tenint en compte, diversos informes mèdics del menor, el vídeo de la detenció i testimonis, el Constitucional avala l'""; i més encara, apunten, en el cas d'unacom és un menor d'edat. Per tot plegat, conclou en l'ordre d'iniciar una "" sobre el cas i els agents implicats.En els escrits de la querella admesa, en Guillem denuncia que -més enllà d'haver patit una detenció amb un ús de la força desproporcionat com es pot observar en el viral vídeo- durant la custòdia a l'interior de la comissaria de Via Laietana va sera la cara imirant cap a la paret. Tot això mentre rebia diversosper part dels agents com "mira el puto independentista de mierda", "como vuelvas a mirar hacia los lados te arranco la cabeza" o "que te calles la boca, niñato".A més, durant el transcurs d'aquests fets, el jove va rebre diverses trucades per part d'un amic seu i en una ocasió, un dels policies va despenjar el mòbil durant uns segons en els quals l'interlocutor va poder escoltar com en Guillemque no el posessin de genolls.Per altra banda, també denuncia que durant el trasllat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona va serdurant el qual els agents van estar al límit d'"introduir un dit al cul del menor" amb una actuació que manifesta d'Des d'celebren que dos anys després "se'ns doni la raó" i s'ordeni la reobertura d'un procediment que "no ha garantit la més mínima investigació, extrem que cal garantir quan hi ha". El grup d'advocats de defensa antirepressiva de l'Esquerra Independentista qualifica la notícia d'una "" que va molt més enllà del cas d'en Guillem."Esperem que sigui unque ajudi auna realitat tan antiga, i malauradament actual, com ho són lesi, concretament, a la", sentencien.En una entrevista a, els pares del menor de Sant Cugat explicaven com van viure la seva detenció: «Van detenir el nostre fill adolescent perquè es va despistar guardant un paquet de clínex»

