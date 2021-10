El 17% dels catalans, sense vacunar a les portes de la fi de les restriccions

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.935.528 (+3.865) 83,9% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.809.599 (+7.721) 82,1% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 52.443 (-12.914) Actualització: 14/10/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.388.585 (+62) REBUIG A LA VACUNA 96.715 (+371) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.730.913 Dosis Moderna/Lonza: 1.313.763 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.630.625 Dosis Janssen: 345.595 Actualització: 04/10/2021

CONTAGIS 995.059 (+597) INGRESSATS 337 (-5) UCI 99 (+3) DEFUNCIONS 23.945 (+8) Rt 0,78 (=) REBROT EPG 42 (-1)

VACUNACIÓ DOSI 1 5.935.528 (+3.865) DOSI 2 5.094.368 (+5.999) Actualització: 14/10/2021

Altres notícies que et poden interessar

Laa Catalunya continua a ritme lent en la penúltima jornada abans de la fi de la majoria de les restriccions . En les últimes hores han rebut la primera dosi un total de 3.865 persones, mentre que 7.721 persones han completat la pauta vacunal.En percentatges, hi ha un 17,9% dels catalans de més de 12 anys -la població que pot rebre ara per ara la vacuna- sense immunitzar-se, i d'aquests, el 16,1% no ha rebut. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha advertit en una entrevista a RAC1 que "la malaltia continuarà entre nosaltres i hi haurà gent que, malauradament, emmalaltirà de manera greu".Aquest dimarts s'han declaratque redueixen el total d'hospitalitzats fins als. En paral·lel, s'han notificatque situen el total des de l'inici de la pandèmia en 995.059 i s'han notificatmés en les últimes hores (el total de defuncions per la Covid és de 23.945).L'Rt es manté estable 078, mentre que el risc de rebrot baixa un punt, fins a 41. L'1,53% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu.passa de 55,09 a 54,17, mentre que a 7 dies baixa de 22,44 a 21,88.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor