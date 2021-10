El Barça va jugar 21 partits amb risc per al públic pels desperfectes de l'estadi

Elva jugar 21 partits amb risc per al públic, segons recull un informe encarregat pel club i lliurat a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu el mes de juliol del 2019, segons avança La Vanguardia. L'anàlisi documentava un total de 127 patologies al Camp Nou que requerien d'una “actuació immediata”, 44 de les quals perquè implicaven “un risc de seguretat per als usuaris de l'estadi”.La inspecció, supervisada per Nikken, la companyia responsable de la remodelació de l'estadi, es va realitzar durant el primer semestre de l'any 2018; i a més de les 127 patologies esmentades va detectar-ne 190 més que aconsellaven actuar abans que passés mig any i 14 observacions a resoldre abans que passés un any. El més urgent era sanejar els elements de l'estadi ambi caiguda sobre els usuaris del Camp Nou. El Barça va continuar jugant partits fins a l'arribada de la pandèmia, encara que no hagués resolt els desperfectes.Segons la informació del document avançada per La Vanguardia, l'anterior junta va adjudicar les obres per intervenir sobre els desperfectes més greus, però les obres no es van executar fins a l'arribada dea la gestora, més d'un any després. Va ser llavors quan es va aprovar pagar 1.100.000 euros per reformar el vestíbul interior previ a l'entrada de l'estadi, i la directiva de Joan Laporta ha invertit 1,8 milions d'euros més per a reparar desperfectes."Hi ha zones en les quals s'està caient literalment. Hi ha una part de l'estructura de l'estadi que s'està caient. En alguna porta d'entrada a l'estadi han caigut trossos del sostre. Cal fer obres de manera urgent", deia Tusquets el desembre del 2020. Els responsables de l'anterior directiva encarregats de l'neguen que mai es posés en risc la seguretat dels aficionats.​​

