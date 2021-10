​Puigdemont demana a ERC que l'exili no formi part de la taula de diàleg

L'expresident de la Generalitat i dirigent de Junts,ha demanat a ERC que la seva situació personal "no formi part de cap agenda de l'anomenada taula de diàleg acordada per ERC i el govern espanyol ni de cap conversa bilateral". "No busquem cap indult anticipat, no és solució al conflicte", ha afegit en un article d'opinió publicat aquest dijous aDesprés de quatre anys a, Puigdemont demana respecte per a la seva estratègia i es referma en la convicció que la solució al conflicte polític passa per l’amnistia. "Que ningú no parli per nosaltres, que no interfereixin en la nostra estratègia buscant dreceres que no volem", ha conclòs."Si es creu que tinc una part de responsabilitat en un veritable procés de negociació política amb l'estat espanyol, sense condicions prèvies i amb tota l'ambició que se li pot suposar, la puc assumir perfectament des de la meva vida a l'exili. No cal que prèviament m'arreglin gens", ha afirmat.Puigdemont sosté queno dona una resposta a les persones que considera víctimes de repressió, a diferència de l'amnistia. I afegeix: "Algú ha dit que haig de formar part de la solució al conflicte, però els que ho diuen temo que volen dir una altra cosa".També ha assegurat que a tots els qui "amb tota la bona intenció del món" s'han dirigit a ell per proposar-li solucions a la seva situació els ha dit el mateix: que la prioritat és la resolució del

