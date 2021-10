Un pet provoca una baralla amb tres detinguts a Caldea

A vegades, una flatulència pot ser molt molesta per a les persones que hi ha al voltant. Dues famílies, però, s'ho van agafar a la valenta.ha detingut diversos membres de dues famílies per haver-se barallat a cops de puny a, després que una personad'una persona. Segons explica el digital Poble Andorrà, els fets es van produir aquest dimarts a la nit.En total, la policia ha detingut fins a tres persones: dues per barallar-se entre elles i una altra per insultar de manera vehement als agents que es van personar al balneari., diverses persones van avisar les autoritats per posar pau en una situació descontrolada per un fet surrealista.​​

