Albiol va rebre el poder d'una societat creada a Andorra i ubicada en un paradís fiscal quan ja era alcalde

L'alcalde de Badalona,, va estar vinculat a una societat de-un- oberta des d'. Una nova informació del consorci de periodistes que ha destapat el cas delsapunta al fet que el popular, que encara és alcalde del municipi, va estar vinculat a aquestadel paradís fiscal centreamericà del 2005 fins al 2015. Així doncs, Albiol va estar vinculat a una societat que es trobava activa en mig del seu mandat com a batlle de Badalona.Albiol ha emès un comunicat de premsa en el moment que s'han fet públiques aquestes informacions.i que se li "va lliurar el poder" el 2005 per "projectes empresarials". Segons ell, "aquest projecte va quedar sense recorregut i no va obtenir-ne cap rendiment, ni increment de patrimoni, ni retribucions de cap mena".Assegura que "no existeix cap connexió d'aquest apoderament amb la seva activitat política. Albiol insisteix que es tracta "d'un poder que responia únicament i exclusivament a la voluntat de realitzar projectes empresarials, però que no es van dur a terme i que mai van generar cap mena d'ingrés o increment patrimonial".Segons expliquen des dels mitjans com-que formen part d'aquest consorci periodístic-, Albiol va rebre la documentació per gestionar amb totes les facultats la societatquan ja formava part de l'executiva del PP. La societat en qüestió va ser creada per un dels despatxos d'advocats que han estat investigats i situats en el centre d'aquesta macroinvestigació. En el cas d'Albiol ha estat ALGOCAL, un dels especialistes en evasió d'impostos.La societat situada a Belize va ser creada amb 50.000 accions, es van dividir, segons els mitjans citats, entre dos accionistes amb 25.000 participacions cadascun, segons un registre de juliol de 2014. Aquests títols eren al portador. Ara per ara hi ha fins a nou noms catalans entre els papers de Pandora.liderada pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació, que ha analitzat durant dos anys 11,9 milions de documents procedents de 14 despatxos d'advocats especialitzats a crear societats offhsore.-propietària de Gallina Blanca i El Pavo- s'haurien assessorat dels bufets d'advocats d'aquests Pandora Papers per construir les seves societats opaques.van ser acusats de frau fiscal l'any 2011 perquè segonscadascun dels cinc germans hauria defraudat entre 400.000 i un milió d'euros. El 2014 van evitar el judici pagant 9,4 milions d'euros. Un dels germans,, i els seus fills, haurien recorregut a Trident Trust per teixir almenys una part de l'entramat investigat aleshores.Pel que fa a la família Grífols, els negocis opacs gestionades per Alemán, Cordero, Galindo i Lee van ser assessorats pel despatx andorrà AFSI -el mateix que hauria gestionat el compte de Pep Guardiola-.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor