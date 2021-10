Un dels grans beneficiats dels nousserà la. A l'espera de conèixer el detall dels comptes aquest dilluns, les partides destinades a programes d'creixeran un 21,6% respecte el crèdit del 2021, disparant-se des dels 2.342 milions fins als 2.848. Igualment, elsuperarà per primer cop els 10.000 milions d'euros de pressupost inicial.El crèdit inicial del departament que lideraaugmenta un 7,9% respecte els 9.411,9 dels anteriors comptes, tot i que, analitzat amb perspectiva, l'increment és encara més notable respecte els anteriors del 2018, amb undes de llavors. En tot cas, bona part d'aquesta variació es deu precisament a que l'executiu ha donat llum verda recentment a dos nous programes d'armament per valor de més de 3.000 milions per a nous, un sistema aeri de combat o submarins.A banda, el pressupost entambé gaudeix d'una notable pujada, del 9,1%, dels 861 als 939 milions, fins i tot superant l'augment en la recerca de caràcter civil, del 7,6%. Com que aquesta despesa no es computa dins del pressupost del Ministeri de Defensa, en realitat la partida militar supera ja clarament els 11.000 milions. De fet, entitats com elescruten periòdicament la lletra petita dels comptes i denuncien que normalment el pressupost militar duplica en realitat aquell que apareix explícitament amb aquesta etiqueta.El motiu pel qual augmenta tant la despesa en armament són, en bona mesura, els(PAE). Es tracta de programes impulsats inicialment durant el govern dei mantinguts pels governs posteriors amb l'objectiu d'incentivar la indústria armamentística espanyola. Són encàrrecs molt cars de l'exèrcit a empreses que reben un préstec del mateix govern espanyol per finançar-ne l'elaboració, tenint d'entrada garantida la venda final. El Ministeri ja té armament emparaulat per valor de 23.636 milions per als propers anys en programes PAE.A banda, és molt probable que la despesa final del Ministeri de Defensa s'infli encara més durant l'any. Es tracta d'un dels departaments que reiteradament, precisament perquè algunes d'aquestes despeses armamentístiques compromeses no s'inclouen als comptes o es minimitzen les previsions en. Aquest mes d'agost, el govern espanyol ja havia hagut d'incrementar en 1.355,4 milions el crèdit inicial a Defensa, havent passat de poc més de 9.400 milions a quasi 1.800.Altres ministeris també veuen augmentar el seu pressupost aquest 2022. És el cas del d', que creix un 82,9%, dels 2.396 als 4.382 milions, bàsicament per les despeses derivades dels. Sense ells, l'augment seria de tan sols el 9,3%. S'incrementen força també els dels ministeris de(+48,4%, fins als 1.327 milions),(+46,7%, fins als 60 milions),(+20,1%, fins als 4.608 milions),(+15,4%, fins als 510 milions),(+14,4%, fins als 516 milions) o(+14,2%, fins als 1.418 milions).En tot cas, el que mantindrà el major pressupost és el ministeri de, amb 13.330 milions (un 16,2% més que el 2021), just per davant del de Defensa i el d', aquest amb 9.362 milions (+5,1%). En quart lloc se situa el ministeri per a la, amb 6.047 milions, tot i que redueix la partida en un 27,5%. També perden recursos(-17,3%),(-10,7%) i(-6,9%).

