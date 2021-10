L'FMI retalla la previsió de creixement de l'economia espanyola

El(FMI) ha rebaixat mig punt la previsió de creixement per a l'economia espanyola aquest 2021, situant-la en el. Tot i que el PIB de l'Estat registraria una millora per sobre la mitjana de les economies avançades (+5,2%) i la zona euro (+5%), passaria a créixer per sota la mitjana mundial (+5,9%) i es veuria superada per països com. No obstant això, l'organisme preveu un major repunt l'anyi situa la previsió de creixement del PIB en el 6,4%, sis dècimes més respecte al darrer informe publicat el juliol.En cas que es complissin aquests pronòstics, Espanya seria la segona economia d'entre les grans potències mundials que més s'expandiria el 2022, superada només per l'Índia. Les dades presentades per l'FMI sónl, que augura un creixement del PIB del 6,5% per al 2021. Pel que fa al 2022, l'executiu de Sánchez situa la variació interanual en el 7%.De cara a 2021, l'FMI preveu que els principals motors de creixement de l'economia mundial siguin els països emergents i en vies de desenvolupament de l'. L'(+9,5%) i la(8%) liderarien la recuperació postpandèmia, seguides dels països deli l'(+6,3%) i de l'Europa de l'Est i els Estats Units (+6%). El creixement del PIB a l'se situaria en el 5% -quatre dècimes per sobre la darrera previsió-, amb França (+6,3%) i Itàlia (+5,8%) al capdavant. Pel que fa al, l'FMI estima un creixement del PIB del 6,8% pel 2021.A escala mundial, l'organisme dirigit perpreveu un creixement del 5,9% per aquest 2021 –una dècima menys que l'últim informe- i manté en el 4,9% la millora pel 2022. L'FMI assenyala que la rebaixa respon, en bona part, als problemes d'oferta que s'estan donant a les economies avançades --, tot i que també apunta cap a una falta de recursos dels països subdesenvolupats arran de la pandèmia.

