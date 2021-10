Catalunya elimina totes les restriccions excepte la mascareta en interiors

Altres notícies que et poden interessar

El president de la, ha anunciat aquest dimarts que totes les restriccions decauran aa partir d'aquest divendres amb una: l'ús de la mascareta en interior. Aragonès ha indicat que l'aforament en bars i restaurants, en equipaments culturals i en instal·lacions esportives a l'aire lliure serà del. En el cas de la restauració, a banda, l'horari tornarà a ser l'habitual, i deixarà d'estar en vigor la restricció de màxim deu persones per taula. "Això no pot ser un sinònim d'una relaxació total.", ha alertat el president. "Hi ha més marge per fer compatible la salut amb la recuperació de les activitats socials, però", ha assenyalat Aragonès. Només l', acabat de reobrir, es mantindrà amb un aforament delPel que fa als equipaments culturals, en la línia del que va anunciar fa uns dies el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es recuperarà la normalitat prèvia al mes de març de l'any passat. Això vol dir que en, per exemple, decauran totes les restriccions i l'aforament passarà a ser del 100%, el mateix que passarà a l'ensenyament universitari. En les instal·lacions esportives a l'aire lliure, fins ara només s'hi podia encabir el 50% de les persones previstes, i ara es doblarà la capacitat. Una mesura que elja ha agraït públicament, perquè se'n beneficiarà davant del. Aragonès ha explicat que elha passat a situar-se en situació d'alerta i no d'emergència en relació a la pandèmia, segons s'ha acordat aquest dimarts.En la roda de premsa posterior al consell executiu, la portaveuha celebrat que "les dades acompanyen" i ha afirmat que la ciutadania és "molt a prop de fer moltes de les coses que fèiem abans de la cinquena onada". "Encara estem en pandèmia, però hi ha motius per a ser optimistes", ha continuat. Amb tot, ha fet una crida a la prudència: "Ha començat la tardor, època dei malalties respiratòries, però les dades acompanyen i la ciutadania està fent bé les coses". Ha destacat el paper de la vacunació i ha dit que laquan no es pot garantir la distància. Pel que fa a laa finals de la setmana passada, la portaveu ha indicat que ha funcionat "correctament" més enllà d'alguna "aglomeració".Els indicadors de la pandèmia continuen a ratlla a Catalunya . Segons les últimes dades comunicades pel Departament de, hi haingressats a lesper Covid-19, sis menys que el dia anterior, mentre la incidència i el risc de rebrot es mantenen a la baixa. Es tracta d'una xifra que no es veia des del juliol de l'any passat i que contrasta amb les registrades fa tot just un any, quan arrencava laAquest dimarts, a banda, s'han declaratque redueixen el total d'hospitalitzats fins als. Això no obstant, cal tenir en compte que ens trobem enmig d'un pont de quatre dies i les dades poden no ser 100% exactes. En paral·lel, s'han notificatque situen el total des de l'inici de la pandèmia en 994.034 i s'han notificatmés en les últimes hores. El global de defuncions és de 23.936 des que va arrencar la crisi sanitària el març de l'any passat.La vacunació continua a ritme lent. En les últimes hores només han rebut la primera dosi 2.367 persones i 3.499 han rebut la segona. Per ara, segueix sentde la població de Catalunya major de 12 anys -la que pot rebre la vacuna- qui té lai un 83,8% que ha rebut la primera punxada. Aragonès ha aprofitat per fer una nova crida a la vacunació per continuar pujant el percentatge.

