El Govern acaba amb els concerts a les escoles que segreguen per sexe

El Govern ha decidit aquest dimarts acabar amb els concerts a les escoles que segreguen pel sexe. L'encarregat d'anunciar-ho ha estat el conseller d', en la roda de premsa posterior al consell executiu. "Els centres han d'estar lliures de discriminació", ha remarcat Gonzàlez-Cambray, que ha indicat que el model de segregaciói que, per tant, no ha de formar part de la xarxa concertada d'ensenyament a. Els grups afectats són, amb, i la mesura disposa permetrà un estalvi deEls concerts decauran a partir del mes de setembre de l'any vinent, que és quan arrencarà el curs. Segons les dades del departament, hi haurà. "Com a departament, la no-renovació s'ha de decidir en el moment en què acaben. La decisió de no ampliar presa aquest dimarts és per a les que acaben en segon cicle: ESO, Batxillerat i formació professional", ha apuntat el conseller, que ha indicat que a l'educació primària encara tindrà una vigència fins al cursQuins són els 11 centres que quedaran fora del concert a partir de l'any vinent? Són aquests: elde Barcelona; eli elde L'Hospitalet de Llobregat; eli lesde Girona; lade la capital del Segre; l'escola familiar agràriade L'Arboç; lade Reus;, de Sabadell; i eli La, de Sant Cugat del Vallès.Tot i la decisió adoptada aquest dimarts, i malgrat que Gonzàlez-Cambray ha indicat que existeixper tirar-la endavant, existeix la possibilitat que sigui tombada als tribunals. "Tenim més cobertura jurídica. A banda de la llei d'Educació, que contempla no concertar centres que segreguen per sexe, també hi ha la, que insisteix que la per fomentar la igualtat els centres amb fons públics han de promoure la coeducació, i", ha ressaltat el conseller.A les escoles de primària, ha indicat, es mantenen els concerts de manera cautelar, a l'espera del que dicti la justícia. En el mateix àmbit educatiu, ha ressaltat, caldrà esperar fins d'aquí a com a mínim cinc anys. Pel que fa a l'-P-3, P-4 i P-5-, Gonzàlez-Cambray ha remarcat que no hi ha cap escola concertada que segregui per sexe. Aquesta segregació arriba a la primària i també a l'ESO, i també afecta alguns centres en l'ensenyament post-obligatori, ja sigui elo la FP.El conseller també ha anunciat l'aprovació d'una dotació deper impulsar la digitalització a les aules catalanes, tant les públiques com les concertades. Cadascun d'aquests mentors tindrà associats 15 centres. A través de l’acompanyament dels mentors, es capacitarà el professorat en competències digitals en el marc del projecte educatiu del centre, i es durà a terme una formació interna per assolir la competència digital", assenyala la documentacio facilitada per l'executiu.

