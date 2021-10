L'espanyolisme punxa el 12-O a Barcelona

Pla general dels manifestants al passeig de Gràcia. Foto: Gala Espín

Pocs centenars de persones han assistit aquest dilluns a la, que ha recorregut el passeig de Gràcia entre el carrer de Provença i la plaça de Catalunya. Malgrat la nodrida presència de Vox i el suport del PP i entitats com Societat Civil Catalana o S'Ha Acabat, la convocatòria ha punxat i no ha aconseguit acostar-se al nivell d'altres anys. Entre els assistents, això sí, s'han vist nombroses banderes espanyoles i algunes de catalanes i de països llatinoamericans.A la capçalera hi havia el lema de la mobilització, "Pel que ens uneix: Espanya i la Hispanitat", i la presència dirigents decomi delcomi el president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa. La marxa s'anava aturant per donar lloc a balls folklòrics de l'Estat i llatinoamericans cada cop que es creuava un carrer.Amb poc més d'un minut es podia recórrer des de la capçalera fins al final de la manifestació espanyolista, que ha avançat ràpidament cap a plaça Catalunya entre banderes espanyoles i algunsi contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.La manifestació ha avançat cap a plaça Catalunya amb música al capdavant i un bloc de Vox que proferia crits com "España no se vota, se defiende" i lluïa cartells d'"Orgullo 1492" en relació amb la conquesta d'Amèrica.Elss'han unit davant del consolat del seu país a la manifestació del 12-O i han cantat i ballat davant la capçalera, davant l'atenta mirada de Garriga i altres dirigents espanyolistes.La mobilització ha finalitzat amb laa un lateral de plaça de Catalunya. Aquest cop els organitzadors no han intentat omplir-la tota i, de fet, només unes desenes de persones han arribat a aquest punt. A l'entorn de la plaça, de fet, entitats i partits espanyolistes han instal·lat carpes durant tot el dia.Javier Megino, de, ha admès que tenen pocs recursos ("fem el que podem") i, a l'inici de l'acte final de la manifestació, ha volgut homenatjar la patrona del Pilar, la figura de la qual ha demanat que pugessin a la tarima des d'una carpa.Finalment,ha llegit el manifest unitari de la mobilització, en què s'ha exigit respecte als "símbols, llengua i legalitat de tots els espanyols". La convocatòria ha acabat amb l'himne espanyol, mentre membres de Vox activaven pots de fums de color verd i amb els colors de la bandera espanyola, essent de nou els principals protagonistes d'una

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor