Xiulets i crits de «dimissió» contra Sánchez en la desfilada militar del 12-O

El president del govern espanyol,, ha estat rebut aquest dimarts amb una xiulada en l'inici de la desfilada que se celebra al centre de Madrid pel 12-O . L'esbroncada ha estat sonora malgrat la distància que separa el públic de les tribunes presidencials i l'hora en què s'ha produït la seva arribada, gairebé al mateix temps que el cotxe oficial dels reis. La millora de la situació sanitària ha permès recuperar aquest 12 d'octubre el tradicional, presidit pels monarques i entre nombrós públic acompanyats de banderes d'Espanya.I, en aquest context pràcticament prepandèmic, no han faltat els xiulets i insults -incloses peticions de dimissió- que van arrencar en l'etapa decom a president del govern espanyol. Sánchez ha arribat amb al seu cotxe oficial al Passeig de la Castellana a les 10.33, quan el vehicle en què viatjaven els monarques ja baixava per la mateixa via. D'aquesta manera, ha evitat estar exposat a el públic abans que comencessin els actes. Sí que han compartit una breu xerrada la ministra de Defensa,, la presidenta de la Comunitat de Madrid,, i l'alcalde de la capital espanyola,Les esbroncades a Sánchez han arribat quan el seu nom ha estat anunciat per megafonia com a part del grup de recepció dels reis. Aquest enuig amb el president espanyol ha contrastat amb la rebuda ofert als monarques, que han estat aplaudits en la seva arribada a la plaça de. Al costat d'ells s'hi ha presentat la infanta Sofia, mentre que la princesa Leonor no ha pogut viatjar a Madrid a causa de les normes sanitàries que regeixen en el col·legi deen el qual estudia aquest curs escolar.Als actes del 12 d'octubre hi han acudit tots els membres de govern espanyol, inclosos tots els d'Unides Podem, amb l'única baixa de, ministra d'Indústria. També hi han estat tots els presidents autonòmics menys els de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor