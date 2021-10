Les UCI Covid baixen fins a nivells d'estiu del 2020

CONTAGIS 994.034 (+374) INGRESSATS 344 (-14) UCI 97 (-6) DEFUNCIONS 23.936 (+2) Rt 0,80 (-0,04) REBROT EPG 43

(-4) VACUNACIÓ DOSI 1 5.930.950 (+2.367) DOSI 2 5.087.413 (+3.499) Actualització: 12/10/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.930.950 (+2.367) 83,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.780.482 (+5.651) 82% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 52.086 (-15.460) Actualització: 12/10/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.388.585 (+62) REBUIG A LA VACUNA 96.715 (+371) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.730.913 Dosis Moderna/Lonza: 1.313.763 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.630.625 Dosis Janssen: 345.595 Actualització: 04/10/2021

Els indicadors de lacontinuen sota ratlla a Catalunya. Segons les últimes dades comunicades pel Departament de Salut, hi ha 97 ingressats a lesper Covid-19, sis menys que el dia anterior, mentre la incidència i el risc de rebrot es mantenen a la baixa.Aquest dimarts s'han declaratque redueixen el total d'hospitalitzats fins als. Això no obstant, cal tenir en compte que ens trobem enmig d'un pont de quatre dies i les dades poden no ser 100% exactes.En paral·lel, s'han notificatque situen el total des de l'inici de la pandèmia en 994.034 i s'han notificatmés en les últimes hores (el global de defuncions és de 23.936).L'Rt ha baixat quatre centèsimes en les darreres hores i se situa ara en 0,80, mentre que el risc de rebrot baixa fins a 43. L'1,60% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu.passa de 57,96 a 56,08, mentre que a 7 dies baixa de 24,37 a 23,08.La vacunació continua a ritme lent. En les últimes hores només han rebut la primera dosi 2.367 persones i 3.499 han rebut la segona. Per ara, segueix sentde la població de Catalunya major de 12 anys -la que pot rebre la vacuna- qui té lai un 83,8% que ha rebut la primera punxada.

