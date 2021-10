«El Pirineu està viu i aquests terratrèmols són recordatoris»

Hi ha alguna relació amb l'activitat sísmica de La Palma?

La zona volcànica de la Garrotxa es pot reactivar pels terratrèmols dels Pirineus?

O això és el que ens han dit. La realitat, però, és que hi ha hagut un terratrèmol cada dia des de divendres dia 8 d'octubre fins a avui dilluns, dia 11. És habitual que hi hagi tanta activitat sísmica a Catalunya? Hi ha alguna vinculació amb l'activitat sísmica que afecta l'illa de La Palma?". Ho adverteix ala geòloga Maria Ortuño, que forma part del grup de recerca de la Universitat de Barcelona Risknat. I és queha viscut, al llarg de la seva història,que han provocat danys i moltes morts. Tot i que fa molts anys que no hi ha un episodi greu, ben bé des de l'Edat Mitjana, Ortuño admet que "".També l'enginyer geòleg Joaquim Roset, especialitzat en riscos geològics, explica a aquest diari que "". Per què? Senzill. Els Pirineus són una zona on, l'africana i l'europea. "Són una"; així exemplifica la funció que tenen les falles geològiques, com els Pirineus, per on "escapa""Ens hauríem desi cadascun dels, duranta l'escala de Richter", alerta Roset. Ara, però, mentre segueixi l'activitat del darrer mes, amb només, tot i haver-ne hagut vuit més, el geòleg crida a la calma: "Ara per ara, els dos geòlegs consultats per aquest diariels moviments sísmics registrats aquests dies a la zona pirinenca. Ho veuen com "" o "" de la situació en què es troben els Pirineus. Així, el, sobretot perquè l'africana empeny l'europea, al llarg de molts quilòmetres provoca moviments sísmics traduïts en forma de terratrèmol.. La Red Sísmica Canaria ha detectat gairebé, dels quals 2.984 s'han pogut localitzar, tal com informa l'Institut Vulcanològic de Canàries, Involcan. Només la nit de diumenge a dilluns l'Institut Geogràfic Nacional n'ha comptabilitzat una quarantena.Ambdos geòlegs. "Les Canàries són illes volcàniques i és normal que hi hagi activitat" diu Roset, alhora que certifica que "fins que no disminueixi aquesta activitat sísmica, el volcà Cumbre Vieja no pararà".Una altra qüestió que preocupa és si"No es pot descartar que no hi hagi una activació de l'activitat, tot i que", avisa Ortuño. Ara bé, la geòloga també alerta que, "si demà comencen a haver-hi terratrèmols a la Garrotxa,".Roset explica aque la concentració de terratrèmols en una zona "no vol dir res" i considera ". I és que ", diu Ortuño, mentre remarca que els terratrèmols poden ser derivats del vulcanisme o de moviments de les plaques tectòniques.Fent una ullada a lai quina afectació van tenir, Ortuño es refereix alsque van afectar. "Tot i afectar la zona volcànica de la Garrotxa,".

