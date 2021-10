El PSC, insistent també a separar Rodalies de l'equació dels comptes

Elsdemanen a" l'aprovació elsper al 2022 al. Ho ha afirmat el portaveu de Catalunya en Comú,, una setmana després de reclamar aque els comptes incloguessin la transferència a Catalunya de la gestió de la xarxa ferroviària. El mateix Mena va afirmar dilluns passat - en l'anterior roda de premsa d'En Comú Podem - que el traspàs de Rodalies eraper als pressupostos, al costat de la regulació dels preus dels lloguers i un augment del 15% de l'impost de societats.Només set dies després de verbalitzar una petició compartida amb els partits independentistes - que coincidia amb la vaga de maquinistes -, aquest dilluns el portaveu dels comuns ha sol·licitat a ERC que no hipotequi lapels comptes al Congrés. Mena considera que la discussió sobre Rodalies es pot abordar "en altres òrgans i altres taules" de. Amb la intenció de perseguir un vot afirmatiu dels republicans, el dirigent dels comuns ha assegurat que els pressupostos "tenen marge de millora".En la roda de premsa de la formació, Mena també ha fet una crida al president de la Generalitat,, perquè "deixi clar" si dona suport "a la" del vicepresident del Govern,, per ampliar. Aquest cap de setmana va transcendir que Vicepresidència treballava en una alternativa d'ampliació, que inclouria allargar la pista per l'est i l'oest, fet que minimitzaria els danys a la Ricarda però suposaria trepitjar un altre espai protegit, el del Remolar. La iniciativa, avançada per La Vanguardia, es detallarà aquest dimecres al Parlament, per boca del mateix Puigneró. Tal com va detallar NacióDigital , la proposta divulgada. Aragonès va exposar aquest diumenge que el seu executiu no té cap nova proposta per plantejar l'ampliació del Prat. En qualsevol cas, Mena ha detallat avui que el projecte "va en contra del sentit comú del segle XXI".El PSC ha demanat desvincular el traspàs de Rodalies de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. ", però no entendria que el fet que no hi hagués traspàs signifiqués votar en contra dels pressupostos", ha afirmat el portaveu adjunt dels socialistes al Parlament,Com també han fet els comuns, el dirigent del PSC ha reclamat al Govern que sigui "seriós" i "faci propostes concretes", després que s'hagi conegut que l'equip de Puigneró treballa en "diversos escenaris" peri garantir la preservació ambiental. "Acceptem de bon grat la proposta de Puigneró, perquè sempre ha apostat per la renovació del Prat, però no té el suport del seu Govern", ha recalcat Moreno.

