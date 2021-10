La Moncloa desvincula els pressupostos del traspàs de Rodalies

El govern a Casado: faci "patriotisme"

"Compartir Estat"

Elha desvinculat completament el suport alsdel, després que ERC hagi assegurat que en aquest moments està en un "no" als comptes públics i que un dels assumptes clau és Rodalies. Ho ha dit la ministra de Política Territorial i portaveu de l'executiu,després del consell de ministres celebrat a la Moncloa aquest dilluns.La ministra ha recordat que el tema de Rodalies va ser abordat en el transcurs de la reunió de laque es va fer el 2 d'agost passat i que està pendent d'unper "abordar els detalls de les acccions concretes que es pretenen gestionar per les diverses administracions" i que s'està en el procés de "parlar i entendre'ns, i veure què és viable i què no ho és".Aquest mateix dilluns,que "no condicionin" l'aprovació dels pressupostos espanyols al traspàs complet de Rodalies, ja que aquest tema es pot tractar en altres. Val a dir que fa només una setmana, els comuns incloïen el traspas de rodalies com una de les condicions clau per donar suport als comptes.La ministra portaveu, per la seva banda, ha subratllat que els pressupostos són una garantia per "poder seguir avançant en la nostra recuperació i en". Rodríguez ha mostrat la confiança en què es pugui unir totes les forces parlamentàries possibles perquè els pressupostos siguin una realitat. També ha demaant a totes les forces polítiques que esperin a conèixer-los i no arribar a conclusions fins després que, dimecres vinent, els comptes de l'Estat arribin al Congrés.L'executiu ha respost també al líder del PP,que ha assegurat que Espanya va cap a lai necessitarà un rescat. La ministra portaveu ha afirmat que el 12-O, que se celebra demà, és "un bon motiu per feri parlar bé d'Espanya, dins i fora", i seria un bon dia perquè Casado reflexioni.Rodríguez ha reclamat "tornar a tenir una oposició d'Estat, demanant al cap del PP que "deixi de banda catastrofismes infundats", que "sumi en favor d'Espanya, en lloc d'optar per restar". Ha manifestat que "aortunadment, Casado té poca credibilitat fora del seu partit" i l'ha acusat d'"". Cal "fer pàtria i parlar bé de nosaltres mateixos", ha dit la portaveu.El govern espanyol ha contestat la presidenta madrilenya,que ha acusat la Moncloa de volerarran de la voluntat manifestada per Pedro Sánchez per descentralitzar institucions. La portaveu i ministra de Política Territorial les ha titllat de "declaracions forçades, com si cada dia busqués una excusa per una confrontació permanent amb el govern d'Espanya". Ha reclamat un "debat tranquil" en aquest tema.La ministra ha defensat aquest dilluns que cal "no per sostreure la capitalitat de Madrid, sinó per fer més gran Espanya, per fer sentir l'Estat a cada racó del país". Uns canvis que, afirma, estan emparats per la Constitució i van encaminats a "que la recuperació justa arribi a una immensa majoria del país".En un altre ordre, el consell de ministres ha aprovat aquest dillunsen les terminals dels aeroports. Des d'ara, ja s'hi podrà accedir per acomiadar familiars i amics, segons ha explicat la ministra de Política Territorial i portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez, que ho ha justificat per la millora dels nivells d'incidència de la pandèmia de Covid i per l'elevat grau de vacunació assolit. La mesura està en coherència amb les decisions que s'estan prenent a nivell europeu. Tot i així, la ministra ha matisat que en casos de grans aglomeracions, es podrien establir limitacions d'accés.

