Barcelona registra un històric descens de la població a causa de la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

va tancar l'any 2020 amb un total d'1.660.314 empadronats;. Aquesta caiguda suposa la primera vegada en cinc anys que la població de la capital catalana retrocedeix. Segons la lectura del Padró Municipal publicada aquest diumenge per l'Oficina Municipal de Dades (OMD), la davallada en el nombre d'habitants prové principalment de l'causada per laDurant l'any 2020 a Barcelona van morir gairebé, un 32% més que l'exercici anterior. Això representa una sobremortalitat de 4.305 persones, ja que la mitjana anual de defuncions durant els últims anys se situa al voltant de les 15.000. Unes dades que només s'han superat l'any 1918 amb la grip espanyola, i el 1938, amb la Guerra Civil. A més a més, cal apuntar que la pandèmia també vai va posarPel que fa al nombre de, aquesta xifra també es va situar en zona de mínims, per sota dels 12.000 anuals. Segons l'Ajuntament de Barcelona, es tractaria del. En aquest sentit, la capital catalana va registrar un total d'11.753 nous infants, un 6,4% menys en termes interanuals. Una dada que s'allunya de la mitjana de l'última dècada amb una mitjana de 13.500.A més a més, cal assenyalar que la pandèmia també va afectar de manera important alsque, per primera vegada en sis anys, va registrar un. Durant l'any 2020, a Barcelona es va registrar un saldo migratori –immigrants menys emigrants- positiu de 13.376 persones i un saldo administratiu –altes per omissió menys baixes per inscripció indeguda o caducitat- negatiu d'11.884 persones. En conjunt, el saldo migratori a la ciutat va ser positiu, de 1.492 persones, però es redueix un 80% en comparació amb la mitjana dels deu anys anteriors.Bona part de les migracions estan protagonitzades per adults joves que venen de l'estranger. Pel que fa a les sortides, la majoria són d'adults joves que marxen a la resta de Catalunya. Pel que fa a les arribades, els que provenen de la resta de l'Estat són originaris de l'Hospitalet de Llobregat, Madrid, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell i Terrassa. De l'estranger, els principals punts d'origen són Argentina, Colòmbia, el Regne Unit, Itàlia, Pakistan, Perú i Hondures.Pel que fa als emigrants, la majoria són de nacionalitat espanyola –un 65%- i les seves destinacions preferides són l'Hospitalet de Llobregat, Madrid, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Terrassa i Sant Cugat del Vallès. Respecte als anys anteriors, la preferència per emigrar a la resta de Catalunya s'ha incrementat notablement. En concret, Catalunya absorbeix el 69,8% dels emigrants procedents de Barcelona, quatre punts més que el 2016.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor