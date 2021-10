Milers de joves catalans pateixen la repressió espanyola. Avui n'hem convidat una representació a l'European Youth Event #EYE2021 del Parlament Europeu per denunciar-la. pic.twitter.com/KsQSTjLD2E — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) October 8, 2021

L'activistaha denunciat la. En una intervenció dins del, un congrés per a joves de la Unió Europea, el condemnat a cinc anys de presó ha dit que a Catalunya "hi ha centenars de joves que reben la dura repressió de l'estat espanyol"., ha expressat Vivet qui ha explicat que ell està condemnat a cinc anys de presó per assistir en una manifestació en contra de la violència policial. També ha explicat que el"va ser reprimit durament".Vivet ha acabat la intervenció demanantamb els "centenars i centenars de joves que pateixen la repressió de l'estat espanyol". Una intervenció que ha estat fortament aplaudida pels joves que l'escoltaven.En la mateixa línia s'ha expressat l'exconsellera i eurodiputada,"Milers de joves catalans pateixen la repressió espanyola. Avui n'hem convidat una representació per denunciar-la".

