Salut canvia la manera de demanar hora als CAP: com s'ha de fer?

Les dades de la pandèmia de la Covid-19 són, dia rere dia, bones. Està més que controlada i els hospitals cada cop estan més buits, avui amb 56 ingressats menys . Així, elsa partir d'aquest mes d'octubre. Alerta, però, hi harespecte a com es feia abans.Es podrà fer per telèfon, al taulell o a la web, com fins ara, però serà necessari explicar el motiu perquè es demana la visita. Així, quan se sol·liciti la consulta, s'haurà de marcar alguna de les opcions següents: renovar un pla de medicació, demanar l'alta, demanar la baixa oLesnomés es faran quan s'hagi seleccionat l'i el cas s'hagi avaluat. D'aquesta manera, elstindranperels pacients ifaran tantes. Així, cada ciutadà tindrà assignat unque s'ocuparà delsen què no és necessària una visita presencial.Salut vol recuperar la presencialitat durant el, tot i que encara està acabant de dissenyar el sistema. La idea del Departament ésdavant de la manca de sanitaris i també després del col·lapse que ha ocasionat la pandèmia. Així, es volen recuperar els milers de visites no urgents que s'han anat aplaçant aquests mesos.

