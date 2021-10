Els pressupostos estatals destinaran 3.000 milions d'euros en infraestructures a Catalunya

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, ha anunciat aquest divendres que el Ministeri que dirigeix preveu destinara Catalunya, després de l'acord per a uns nousHo ha dit a l'clausura la Barcelona New Economy Week (BNEW), en què també han participat el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat,; el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona,, i el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona,Sánchez ha afegit que Catalunya serà la comunitat que més inversions rebrà del Ministeri per a infraestructures durant l'any vinent.

