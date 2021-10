1. Fill de jueus pied-noirs

2. No va ser admès a l'ENA

3. Un antic conservador tradicional

4. Un "gaullista" que no ho és

5. Contra el feminisme

6. Admirador del catolicisme tradicional

7. Enarborar la bandera reaccionària

8.-La teoria del gran reemplaçament

9. Suports entre la família Le Pen

10. Liderar tota la dreta

, una nova figura emergeix amb força en l'escenari polític trastocant tots els esquemes.periodista i polemista brillant de 63 anys, apareix en les enquestes com a ben situat per disputar-li l'Elisi a. En poques setmanes, els mitjans han obert pas a una figura controvertida que ha fet de la seva oratòria i el seu desvergonyiment les seves millors banderes.Una de les plataformes d'impuls ha estatFrança encara no ha dit la seva darrera paraulaque s'ha convertit en líder de vendes a Amazon al país. Hi fa una defensa abrandada delmés excloent i no amaga la seva xenofòbia. Segons una de les darreres enquestes publicada a Le Figaro, Zémmour ja estaria entre un 12 i un 15%, superant a qui fins ara apareixia com a gran alternativa a Macron,. I això abans d'oficialitzar la seva candidatura, sobre la qual encara manté l'ambigüitat. Qui és aquest personatge peculiar que farà córrer rius de tinta en els propers mesos, fins i tot més enllà? Us n'oferim deu píndoles.Zémmour ésen els anys del colonialisme, els coneguts com a pied-noirs, un col·lectiu on l'extrema dreta sempre ha tingut caliu. Era una, cosa que utilitza per defensar-se de les acusacions de racisme.El periodista va voler entrar a l'elitista, on es formen els futurs quadres de l'administració francesa, però no va poder superar la fase d'admissió.van deixar alguna petjada d'amargor en un personatge que ara fa del combat contra les elits un dels seus cavalls de batalla.Durant molts anys, Zémmour es va moure en l'entorn de la dreta tradicional francesa. Va escriure al diari Le Figaro, el gran diari del conservadorisme comme il faut. Fins i tot va ser autor de dues biografies deexpresident i exprimer ministre conservadors, respectivament. Però va anar escorant-se progressivament cap a posicions ultraconservadores. Unes declaracions seves vinculant els tràficants a la població àrab i negra van provocar que fos foragitat del rotatiu.Zemmour intenta fer-se seus alguns dels grans mites de la història de Farnça i s'ha proclamat vàries vegades com a, l'heroi de la Resistència. Però alhora ha defensat el mariscali el règim de, col·laboracionista amb el Tercer Reich, de qui ha arribat a dir que va destacar pel seu suport als jueus. Una suma antitètica, la de De Gaulle i Pétain, ja que van ser adversaris frontals i De Gaulle va tenir sempre entre els seus enemics als seguidors de Pétain. L'extrema dreta francesa fa temps que intenta fer-se seva la figura de De Gaulle.Un any crucial en l'evolució de Zémmour va ser el 2006, quan va publicari una afirmació de la virilitat, que ell veu com un valor en crisi que cal preservar. Diu Zémmour:Des d'aquest moment, va convertir-se en un polemista de les idees més tronades i ultres, i alhora en una figura de platós i tertúlies.Sense ser un home de fe, l'activista proclama sense embuts la sevaque vol fer compatible amb visitar la sinagoga quan ha de recordar els seus ancestres. Es proclama. En una França que ha fet de la laïcitat un senyal d'identitat de la República, el periodista i probable candidat defensa el vincle de la nació amb el catolicisme tradicional, el d'aquells que encara veuen França com "la filla predilecta de l'Església", com va ser anomenada durant un temps al Vaticà.Zémmour també s'ha mostrat, a qui ha titllat de ser d'"extrema esquerra" i ha considerat "un enemic d'Europa", algú quei un defensor de l'"idealisme mundialista". També l'ha qualificat de ser "un papa postcatòlic".A diferència de molts altres exponents de la dreta més extrema, Zémmour no té problemes per definir-se com a "reaccionari", entenent que s'imposa una reacció de la societat francesa enfront la deriva mundialista de les elits.són dues definicions que sol emprar. A ell se l'ha considerat un dels "nous reaccionaris" que estan començant a proliferar en sectors de l'opinió. Un mitjà que cal seguir per conèixer aquests sectors és la revista Valeurs Actuelles Zémmour és un dels defensors acèrrims de, segons la qual hi ha en marxa una vasta operació de substitució de la població francesa. Els fluxis migratoris sense control, segons ell, pretenen que la població blanca i cristiana sigui substituïda perque transformaran completament la identitat francesa.De moment, Zémmour amenaça l'hegemonia que fins ara ha tingut Marine Le Pen en el camp de la dreta populista. Al capdavant del seu(antic Front Nacional), Le Pen s'ha trobat ara en un competidor que li retreu haver-se deixat integrar pel sistema. I ja ha aconseguit un suport rellevant dins del clan familiar de la política ultra: el del seu pare,, qui als seus 93 anys ha deixat clar que si Zémmour apareix com el més ben situat a les enquestes dins delli donarà suport.L'objectiu de Zémmour, si finalment és candidat, és el de liderar tota la dreta. Això vol dir posar darrere seu les forces de Le Pen, però també el gruix de la dreta tradicional, el partitque elegirà el seu candidat el proper desembre. Zémmour confia acontra Macron. Fins ara, a França ha funcionat l'anomenat front republicà i la dreta ha marcat distància envers els ultres. A partir d'ara, ja es veurà.L'entorn de Zémmour ja ha començat a preparar-se per anar a la recerca delsque necessiten d'entre els càrrecs electes per oficialitzar la seva candidatura. Amb l'impuls que ha agafat el seu nom, ningú dubta que, si es llança a l'arena electoral, els assolirà.

