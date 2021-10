Bolaños garanteix que la nova llei de l'audiovisual fomentarà i protegirà el català

El ministre de Presidència del govern espanyol,, ha assegurat que la presència de la llengua catalana estarà "garantida" en la redacció de la nova llei de l'audiovisual. En una entrevista a, ha afirmat que l'executiu que dirigeixté com a prioritat "protegir" les llengües cooficials en aquest nou redactat que afectarà el sector audiovisual i inclourà, per primer cop, a les plataformes. De fet, Bolaños ha anat més enllà que els seus companys de l'executiuperquè ha assegurat que el català -de fet, totes les llengües cooficials- estarà protegit pel que fa a la producció i la seva presència a les plataformes.Preguntat per una de les qüestions més sensibles sobre les negociacions d'aquesta nova legislació,-com van fer Calviño al Congrés i Iceta en una entrevista- establirpel català en la nova normativa. Per contra, ha defensat que seria "la mesura més efectiva" a l'hora de blindar la presència i la producció de les llengües cooficials de l'Estat. El ministre de Presidència és el principal interlocutor en les negociacions amb la Generalitat de Catalunya sobre l'afer de la nova llei audiovisual,Bolaños ha explicat aquest divendres que el nou text s'està redactant encara i considera la nova legislació "complexa i molt important". En aquest sentit, ha encaixat que la nova normativa pot ser un escull significatiu en les negociacions delssobretot amb ERC. El ministre ha reiterat que la voluntat del govern que dirigeix Pedro Sánchez és asseure's amb els republicans i negociar.El ministre de Cultura, es va pronunciar dimecres sobre la nova llei de l'audiovisual en una entrevista a El País . Preguntat per la delicada qüestió sobre la llengua catalana -i les altres oficials de l'Estat-, va afirmar que tindran "una protecció especial" en la nova llei. Encara en una fase d'avantprojecte, l'executiu català i la Moncloa segueixenuna situació que semblava fracturada arran de la publicació de l'esborrany de l'avantprojecte de llei als mitjans.

