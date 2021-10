Passaport Covid i mascareta, els aliats per tornar a ballar

Elsamb l'exigència als clients de presentar elcom a principal novetat. D'aquesta manera, totes les persones que han volgut accedir a l'interior dels establiments han hagut de presentar un certificat que assegurés que portaven la pauta sencera de vacunació, havien superat la covid en els últims sis mesos o tenien una PCR negativa de les últimes 72 hores o un test d'antígens negatiu de les últimes 48.El decret aprovat per la Generalitat i ratificat aquest dijous pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estableix un, horaris com abans de la pandèmia i l'Aquesta només es podrà abaixar per beure, i només es podrà beure a la barra.Ara, el secretari general del Gremi de Discoteques preveu la reobertura d'entre un 80% i un 90% dels establiments. Aquesta xifra és molt superior al 50% assolit en els retorns parcials a l'activitat de l'estiu de 2020 i 2021, quan el sector va poder reobrir fins a les tres del matí amb un aforament del 50%."El ritme de venda d'entrades està anant molt bé i jo crec que es farà sold out a totes les sales", ha assegurat Mas. El secretari general del gremi reconeix queen la primera setmana, però confia que el sector s'adaptarà "ràpidament" i estarà "preparat" tant pel pròxim cap de setmana com per Halloween, "la gran festa d'aquest any tan dolent".Per ara, la primera nit de reobertura dels locals d'oci nocturn és una. "Sabem que hi haurà algun problema amb la lectura i la verificació dels codis QR, però avui la notícia positiva és que hi ha gent fent cua per accedir als locals legals", ha assegurat el secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas.Una d'aquestes persones és la Leire Gómez, que surt de festa per primer cop amb més de 18 anys i amb els locals oberts fins a les cinc de la matinada. "Estem molt emocionades, tenim un reservat per a totes i anem a ballar i a passar-nos-ho bé", ha assegurat. Tant ella com les seves amigues estan vacunades i porten el certificat Covid per poder accedir a Pacha.El decret de reobertura de l'oci nocturn estableix l'obligatorietat deper accedir als locals, així com portar laen tot moment. A la, però no es poden consumir begudes i cal portar la mascareta ben posada.El secretari general del Gremi de Discoteques ha reconegut quei ha assegurat que les discoteques "no pressionaran" ni crearan "problemes de seguretat" per aquest aspecte. Mas ha explicat que els establiments estan obligats a informar els clients a través de cartells i a recordar la importància d'aquesta mesura.En aquest sentit s'ha pronunciat també el secretari general de Fecasarm, que ha apel·lat a la. Així mateix, ha explicat que els locals d'oci nocturn faran ús del dret d'admissió i podran expulsar de l'establiment aquelles persones a qui es demani reiteradament que es posin la mascareta i no ho facin.Denis Costa, de 19 anys, creu que. "He anat a l'estiu a altres discoteques i tothom se la treu", ha explicat. Ell també és el primer cop que surt a una discoteca per a majors de 18 anys fins a les cinc de la matinada i diu que està "molt content". "Fins ara anava a llocs amb molta gent, la música no estava molt forta, hi havia problemes, es liava bastant, la gent es pegava... La discoteca és un altre rotllo", ha afirmat.A primera hora de la matinada d'aquest divendres,, especialment a les taules. A la pista de ball, però, també hi ha hagut un important nombre de clients sense complir amb aquesta mesura.Més enllà d'aquesta obligació, el secretari general del Gremi de Discoteques ha insistit queha recordat que qui no porti el document "no podrà entrar". El secretari general del gremi ha reconegut que la validació del document podrà alentir l'entrada dels clients i generar cues, però ha assegurat que és només un "filtre més" i que permetràEl secretari general de la patronal de l'oci nocturn també ha destacat la importància d'un control d'accés "segur" i basat en la col·laboració públic – privada. "No hi pot haver aquesta desconfiança que hi ha hagut fins ara de l'administració cap al sector. Som l'aliat estratègic per fer front als botellots i les festes privades", ha assegurat Boadas.En aquest sentit, ha afirmat que lano contribuirà només a reduir aquest tipus d'actes, sinó que també serà unaDe fet, el secretari general de Fecasarm ha explicat que la patronal ha rebut aquest dijous moltes preguntes i peticions sobre si es podria accedir aquesta nit als locals en cas d'haver estat vacunat aquest mateix dijous. "És una molt bona notícia que demostra que el sector de l'oci nocturn legal no era un problema, sinó la solució", ha insistit.Tot i això, ha assegurat queperquè altres comunitats autònomes porten "mesos d'avantatge" i perquè caldrà fer "molta feina" per "remuntar" el sector. "Està molt empobrit, té molt poca capacitat d'inversió en programació", ha lamentat.Boadas ha titllat aquestai ha assegurat que els locals de l'oci nocturn han rebut ajuts corresponents a "menys d'un 1%" de les pèrdues que han tingut. "La Generalitat ha sigut molt dura i estricta amb les mesures restrictives i gens generosa amb els ajuts", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor