Desconvocada la vaga de maquinistes de Rodalies

🟣 @Renfe y el sindicato de maquinistas SEMAF han llegado a un acuerdo que permite desconvocar las huelgas.



El acuerdo refrenda medidas que Renfe ya tenía en marcha, como la recuperación de servicios y la incorporación de nuevos maquinistas. — Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) October 7, 2021

El Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris () ihan anunciat aquest dijous que desconvoquen lade maquinistes després que l'empresa hagi decidit atendre "les demandes" per "recuperar el servei públic que abans de la Covid prestava la companyia als ciutadans".Semaf ha explicat que un altre dels acords que han assolit és "elde l'empresa i del seu personal davant de privatitzacions i transferències". "El Grup Renfe ha acceptat recuperar tots els trens, totes les plantilles i la integritat de l'empresa pública i els seus treballadors", ha assenyalat en un comunicat. El col·lectiu de maquinistes també lamenta "profundament" la situació que, "provocada pel Grup Renfe", han hagut de viure els usuaris.L'acord també ha estat confirmat pel govern espanyol, i en concret per la ministra de Transports,. Sánchez explica que l'acord "refrenda mesures que Renfe ja tenia en marxa, com la recuperació de serveis i la incorporació de nous maquinistes".Els maquinistes de, i per tant, també, feiaque estaven de vaga, dels quals només aquest dijous havien donat cobertura als serveis mínims. Les dues parts s'havien citat avui mateix per acostar posicions, i a altes hores de la nit han pogut assolirper restablir el servei.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor