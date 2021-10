La confessió borgiana de Zapatero

Puigdemont "condiciona"

Algun secret esotèric deu amagar que, en l'actual context polític, l'expresident espanyolpresenti a Barcelona un llibre sobre Borges. Però això és el que ha passat. I ha passat a l', una de les entitats mare del catalanisme, on ha presentat aquest dijous(Huso editorial), un assaig on l'exlíder socialista interpreta el complex univers de l'escriptor de Buenos Aires. Zapatero, parlant de literatura, ha recorregut a Borges com a manual per parlar de política,i advertir mirant als Estats Units, dels perills que afronta la democràcia.Rodríguez Zapatero ha assenyalat, en referència a la situació política a Catalunya, que "no ens podem resignar al trist destí d'una". Parlant sempre de Borges per referir-se a la realitat política, ha defensat el diàleg com "una passió". "Com Borges -ha dit- no es tracta de guanyar o perdre. A mi no em fa por perdre. Ell deia que en la derrota pot haver-hi més dignitat que en la victòria.", ha dit, per propugnar, després de la pandèmia, "una gran conversa social"., la presidenta de l'Ateneu, ha presentat Zapatero i ha aprofitat per dir que li hagués agradat que poguessin ser també a l'acte "altres presidents que no poden ser-hi perquè són ai sé que m'entendràs", mentre Zapatero assentia. Tot seguit, ha mantingut un diàleg amb la periodistaque ha admès descobrir, després d'haver conegut el Zapatero polític, un "apòstol de la bellesa".Zapatero s'ha definit com un adepte a l'que defensava Borges, un home que deia que no creia en Déu, però que li interessava bastant. Ha recordat diversos textos borgians, com un diàleg imaginari entre Sòcrates i Parmènides, que després de dialogar "han oblidat la pregària i la màgia, el mite. No volen guanyar ni imposar res a l'altre, ni ser convençuts".Malgrat la referència a l'escepticisme, Zapatero ha donat mostres d'un optimisme vital, negant la frase que qualsevol temps pretèrit fos millor. Ha assegurat quei a la pregunta de Lola García sobre si li demanen consell o els dona, ha dit que no hi ha res pitjor que donar consells que ningú et demana.Zapatero no ha defugit cap tema. Ha assegurat aquest dijous queés "un tema important que s'haurà de substanciar". Ha afegit que la situació del president a l'exili "condiciona", per afegir que "condiciona, però no determina", i que l'essencial és el "diàleg"., ha sostingut, per subratllar també sobre el paper del Tribunal Suprem que "som una democràcia amb divisió de poders, això és inequívoc".L'expresident s'ha referit també als deu anys de l'anunci d'que deixava les armes, un fet del qual ha dit que se sent orgullós perquè hi va contribuir decisivament. Un sentiment diferent del que li genera el record del fracàs de l'Estatut, un fet que li generaHa reconegut que "no va tenir capacitat de reacció" després deEstatut que va ser "votat sense entusiasme", però que sovint els entusiasmes porten a decepcions. Ha explicat que la comunitat internacional "no entenia" la reacció de l'Estat al procés sobiranista. Ha considerat quei que "el reconeixement del català" com un patrimoni espanyol "és encara un tema pendent".ha advertit de la situació als Estats Units, que considera crucial, i on es viu una situació deque s'està exportant a Europa, on ja ha aconseguit resultats al Regne Unit. Ha assenyalat la paradoxa actual d'una Alemanya, que en el passat havia estat el focus del feixisme i que ara està jugant un paper d'estabilitat i lideratge, just al revés dels EUA.que ve dels Estats Units és fruit d'una situació de pèrdua i de manca d'un discurs nou, que "només pot fer el president dels EUA". Ha afirmat que "la dreta espanyola cada cop s'assembla més a la dreta llatinoamericana i aquesta cada cop més a la nord-americana". Zapatero ha expressat que "per primer cop, la democràcia demoliberal està a la defensiva".Escoltant Zapatero a l'Ateneu ha fet la sensació que l'expresident, ben acompanyat de Borges, feia tota una, força sincera, dels seus errors i encerts, d'una gestió que potser va quedar a mitges, però amb un llenguatge i una aproximació als problemes poc habitual en la política espanyola. És possible que Rodríguez Zapatero hagi estatd'un estat on la classe dirigent és encara molt antiga.-escriu Zapatero en el llibre- inclou tants misteris com la història, el temps i la literatura". L'expresident defineix l'obra de l'autor argentí com "una literatura sublim que ens revela les infinites possibilitats de l'existència". Des d'aquest punt de partida, és possible contemplar l'escenari polític fins i tot amb optimisme.

