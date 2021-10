Una nova llengua de lava del volcà de La Palma cau al mar

Parece que la colada de lava se desvía hacía otra parte del mar #volcanCumbreVieja #VolcandeLaPalma #LaPalma pic.twitter.com/rjD2EqVoUt — Jesús de la cruz 🖤🇪🇸🇪🇺🍊🐍 (@jesusdelacruzol) October 7, 2021

📢 El #Aeropuerto de #LaPalma se encuentra inoperativo por acumulación de ceniza. Se aplican los protocolos establecidos.



👉La prioridad es la seguridad.



➡️ El resto de aeropuertos de #Canarias están operativos. Si vas a volar, consulta con tu aerolínea. #VolcánLaPalma pic.twitter.com/hvHwSDGxkN — Aena (@aena) October 7, 2021

La actividad de hoy es explosiva con caída de piroclastos y bombas / Today's activity is explosive with falling pyroclasts and bombs #lapalma #erupcionlapalma #lapalmaeruption pic.twitter.com/oCOWCwruFJ — INVOLCAN (@involcan) October 5, 2021

La bruma observada hoy proviene de polvo del Sahara y ceniza volcánica desde el volcán #CumbreVieja en La Palma, Canarias. La presencia del gas SO2 es incoloro, no opaca la atmósfera y se ve que está presente solo por imágenes del satélite Copernicus, pero no se ha validado… 1/3 pic.twitter.com/KeCciPuuVw — Ada Monzón (@adamonzon) October 3, 2021

Una novadel volcà de La Palma ha caigut al mar entre Los Guirres i el Charcón. L'únic nucli de població pròxim, La Bombilla, ja ha estat evacuat, i uns camps de plataners han quedat sepultats. L'Institut Volcanològic de Canàries ha estimat que l'erupció ha causat emissions de 13.100 tones diàries de sofre, una taxa que indica que és poc probable que l'expulsió de lava finalitzi a curt o mitjà termini.Alhora que la lava sortia en direcció al mar, l'illa ha patit unde magnitud 4,3, el més fort des que va despertar el volcà el 19 de setembre.L'altre problema a hores d'ara és l'acumulació de cendra. Per aquest tema lEl volcà Cumbre Vieja està afectant la majoria de les infraestructures de l'illa canària, però l'aeroport encara es mantenia intacte per a poder rebre i fer volar avions.L'empresa pública afirma quei demana, a tots els usuaris, que consultin amb la seva aerolínia si es dirigeixen a les illes.Aena, però, donada la situació de les pistes i deha decidit clausurar l'aeroport de manera indefinida. Els protocols de seguretat s'han activat per mantenir les pistes i la zona en la millor de les condicions possibles.Aquesta passada nit de dimecresterratrèmols al voltant del volcà, cinc d'ells d'una magnitud superior a 3. Tot i això, els experts asseguren que la situació es manté estable encara que l'erupció no s'aturarà en els pròxims dies.Les últimes dades delapunten que la fi de l'erupció del volcà de La Palma encara és llunyana. L'Institut Vulcanòleg de les Canàries (Involcan) ha assegurat que el volcà emet nivells de diòxid de sofre descarten la fi de l'erupció a curt o mitjà termini. És a dir, que anirà per llarg. De fet, ahir els responsables del Pla d'Emergència Volcànica de les Canàries (Pevolca) creuen que la situació es podria allargarNo és habitual en aquests tipus de situacions, però els experts estan sent capaços d'obtenir bones mostres de la lava, fet que els permet elaborar hipòtesis sobre l'estat del volcà. Així, les últimes evidències mostren com el Cumbre Vieja. Així, el magma actual ha evolucionat en comparació amb l'inicial, però adverteixen que l'erupció va per llarg.El trencament del con principal delel passat diumenge, ha originat lEls experts no descarten l', així com unque aquest dimarts ja era possible veure. A més, els terratremols mantenen en alerta l'illa.La zona sud de l'illa de, amb un de magnitud fins a 3,7 a l'escala de Richter. Cal destacar, però, que sis d'aquests s'han produït a gran profunditat, entre els 30 i els 36 quilòmetres, tal com exposa l'Institut Geogràfic Nacional.El president del govern de les Canàries, Ángel Víctor Torres, va admetre aquest dilluns que, a l'illa de La Palma. De totes maneres, Torres va assenyalar quede l'erupció.El volcàha complert aquest diumenge dues setmanes d'erupció. Segons Involcan, el Cumbre Vieja ha emès, des del 19 de setembre i fins al 4 d'octubre, un total dea l'atmosfera. El servei de monitoratge de l'atmosfera Copernicus preveu que aquestes. De fet, la meteoròloga deAda Monzón ja va avisar aquest diumenge que es podia observarLa lava ja ha arrasat més de 1.000 edificis i ha engolit un total de 413 hectàrees dels municipis d’. A més, uns 33 quilòmetres de carreteres han quedat destruïts.La lava va arribar al mar el dimarts a la nit i ha creat un nouque, aproximadament, mesurai ocupa ja unes 32,7 hectàrees alhora que segueix creixent. Es calcula que el magma s'enfonsa uns 400 metres mar endins. Es tracta d'una mena de piràmide sobre el mar, que a hores d'ara ja fa​​

