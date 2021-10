Junqueras es posa al capdavant de l'estratègia d'ERC per a les eleccions municipals

Junqueras: "L'àrea metropolitana no és que sigui una zona estratègica políticament, és que és una zona estratègica pel país"

La consolidació d'Ernest Maragall a Barcelona

Fa ja tres mesos quesortia de la presó després de passar-hi tres anys i mig per l'organització de l'1-O. Aquest és, per al líder d'ERC, un octubre molt diferent al de l'any passat -quan encara estava a presó amb una condemna de 13 anys per davant- o al de fa quatre anys, quan l'estat major del procés bullia per com s'havia de gestionar el llegat de l'1-O.per exercir un càrrec públic, està concentrat en la consolidació de l'estratègia del partit, que pivota en laamb l'Estat per encarrilar el conflicte i en reivindicar-se des deld'esquerres ara que els republicans comanden la Generalitat.Compactar ERC a un horitzó a dos anys vista és el principal objectiu de la batuda territorial que està fent Junqueras. L'any 2023, la cita és triple: les, lesi laa la qual s'haurà de sotmetre el presidenten virtut del pacte d'investidura segellat amb la CUP. L'anàlisi que fan a la sala de màquines de la seu de Calàbria és que el trajecte fins aleshores no serà fàcil i estarà farcit d'entrebancs polítics i judicials.Cal, insisteixen,, sent conscients que el missatge que abanderen és, sobretot tenint present que mantenir l'aposta pel diàleg i la negociació amb el govern espanyol -tant per abordar el conflicte com pels pressupostos - no és comprès per una part de l'independentisme. Especialment, si no hi ha resultats tangibles a curt termini. "L'Oriol té el temps i l'ascendència per poder-ho explicar bé", asseguren des d'ERC, que també subratllen que no es produiranentre el discurs de Junqueras i el d'Aragonès per molt que es treballi en consolidar una bicefàlia.A finals del mes de juliol visitava lesi l', al setembre era al barri dede Barcelona i aquest octubre intensifica activitat: el 5 d'octubre va ser ai divendres passat a, des d'on va emplaçar Junts a posar-se "al costat" d'Aragonès per negociar els pressupostos de l'Estat. El dia 13 té previst ser ael 19 trepitjarài a finals de mes es concentrarà també en una ciutat de l'àrea metropolitana."Com a president del partit és la meva obligació recórrer el territori, les seccions locals, conèixer la militància i conèixer, en definitiva, la gent d’aquest país", explica Junqueras a, que afegeix que després del pas per la presó té ganes de "recórrer el país i parlar amb la seva gent". L'objectiu, assegura, és exposar les propostes que té ERC tant a nivell local com per al país i, al mateix temps, escoltar les necessitats i inquietuds de la ciutadania. El propòsit del president republicà és tornar a ser la força més votada a les pròximes municipals. "Això només s’aconsegueixque volem representar", insisteix. ERC va guanyar per primera vegada l'any 2019 les eleccions municipals amb una penetració a l'anomenatque mai abans havia tingut. Continua sent un feu indiscutible del PSC, però la segona força a les principals ciutats de l'àrea metropolitana -tot i que a molta distància dels socialistes- van ser els republicans. "Tenim terreny per recórrer", subratllen. És precisament en aquesta zona on els republicans pretenen esmerçar molts esforços."No és que sigui una zona estratègica políticament, és que és una, on s’hi concentra una immensa part de la població catalana", subratlla Oriol Junqueras, que afegeix que el seu propòsit és que l'independentisme, però especialment en aquesta àrea "explicant-se i convencent". Arguments com el de contraposar la República a la d'una "monarquia corrupta" o assenyalar l'Ibex 35 i la repressió formen part de l'argumentari.L'agenda de Junqueras dels darrers mesos està abocada a l'objectiu de fer pedagogia de la seva aposta, criticada pels partidaris d'emprendre la via de la confrontació amb l'Estat. No es tracta, però, d'una qüestió que, per ara, esquerdi les, segons analitzen des de la cúpula d'ERC. Fins i tot en l'eix més sensible, el que va de, asseguren que s'ha "compactat" per les fortes crítiques rebudes en els darrers mesos principalment per part deEl feed back que recull a l'hora d'explicar l'aposta del seu partit, explica Junqueras, és que la gent "entén" la proposta a nivell social i econòmic que fa ERC, així com que el conflicte s'ha de resoldre políticament. "La ciutadania entén que en aquests moments el que hem de fer seure i negociar, que la bandera de la negociació no la podem deixar anar, de cap de les maneres", sosté.La polèmica sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat sí que va alimentar suspicàcies, especialment a les federacions dels municipis més afectats. Però la situació s'ha apaivagat després del debat de política general al Parlament, on els republicans no van avalar l'ampliació que defensen Junts i el PSC. Al consell nacional previst per al 16 d'octubre -el primer d'aquest curs polític- s'aprovarà una resolució consensuada sobre aquesta qüestió.A més de consolidar missatge i estratègia, s'està també fent inventari de candidats. I és en aquest sentit que Barcelona jugarà de nou un paper clau. Els republicans continuen valorant positivament la figura d' que va guanyar les eleccions amb un marge estret i que es va quedar sense l'alcaldia pel pacte d'amb el PSC. En aquests moments, es treballa amb l'escenari que torni a ser el candidat, tot i que admeten que, si no hi ha el factor novetat en el cap de llista, caldrà trobar un revulsiu afegit.Més enllà de les eleccions municipals, l'any 2023 hi haurà també. Tot just ara comença una partida d'escacs pels pressupostos generals de l'Estat que marcarà com arriben els deal final de la legislatura al Congrés dels Diputats. ERC fa càlculs a diferents dimensions sabent que totes s'entrecreuen i admetent, això sí, que el factori la seva situació judicial pot sacsejar totes les previsions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor