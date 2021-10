Sánchez anuncia un bo cultural de 400 euros per als joves que facin 18 anys

El president del govern espanyol,, ha anunciat que els pressupostos generals de l'Estat acordats aquest dimarts entre elinclouran unde 400 euros per als joves que compleixin. Així ho ha anunciat el cap de l'executiu espanyol durant la seva compareixença després de participar en laa Eslovènia.En aquest sentit, ha recalcat que es tracta d'unacom la que ja gaudeixen joves d'altres països europeus comper a la compra deo el consum qualsevol classe d'activitat artística i estètica, com el, elo laAixí, Sánchez ha destacat que volen seguir oferint ajudes als joves per a l'apropar-los a la cultura i "entre tots", donar un cop de mà a la indústria cultural, amb l'objectiu de crear un "". Sánchez considera que és una "" que es compromet no només amb els joves sinó amb una indústria "tan important" que ha patit amb laLa mesura, de fet, ja havia estat avançada per la vicepresidenta primera i ministra de Treball,, que l'ha reivindicat com una proposta de la formació que lidera. La ministra no ha concretat més mesures, però sí que ha ressaltat que "en aquests dies" es coneixeran "" del projecte econòmic del govern espanyol.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor