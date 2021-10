David Bondia pren possessió com a Síndic de Greuges de Barcelona

ha pres possessió aquest dimecres com ade Barcelona. El nou responsable de la sindicatura exercirà el càrrec durant els pròxims cinc anys, al capdavant d'un organisme que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans. Així, haurà de supervisar l'actuació de l'administració municipal i dels serveis públics que en depenen.En l'acte, Bondia s'ha compromès a construir una sindicatura "compromesa amb els drets humans de proximitat, les necessitats bàsiques, les aspiracions legítimes inherents a totes les persones que han de ser cobertes per l'administració".També ha expressat la voluntat de treballar amb "una visió intercultural, intergeneracional i interseccional" i "a peu de carrer, a tots els barris de la ciutat i amb el teixit social i la societat civil de Barcelona". Bondia ési Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona i president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, entre d'altres entitats i organismes de defensa de drets.L'acte ha estat presidit per l'alcaldessa de Barcelona,, que ha donat la benvinguda al nou síndic i ha assenyalat que disposa d'una trajectòria "més que acreditada com a advocat, expert en dret internacional i amb un compromís actiu en defensa dels drets humans des de fa molts anys".Colau ha aprofitat per agrair la feina de la síndica sortint, Assumpció Vilà, "per enfortir aquesta institució que ha de posar els drets de la ciutadania al centre". "Uns drets que són de tota la ciutadania sense excepció, de totes les persones que viuen a Barcelona, vinguin d'on vinguin i parlin la llengua que parlin", ha afegit.

