La Catosfera 2021 s'expandeix a altres espais de Girona

Catosfera 2021

La Catosfera 2021 , el cicle de debats, tallers i xerrades inspiradores sobre, ja no es durà a terme només a l’Auditori Josep Irla com era habitual, sinó que arriba a, paral·lelament a la Catosfera.edu que tindrà lloc a l’Auditori Josep Irla, es realitzaran un seguit d’activitats al(Parc UdG) especialment dirigides al teixit empresarial, però obertes al públic general. La programació del Parc UdG està emmarcada dins de la, un espai dedicat a les tendències i la innovació tecnològica.La jornada començarà a l’Auditori Manel Xifra Boada (Edifici Narcís Monturiol - Parc UdG) a les 10:30 amb la taula rodona "La Catalunya digital: on som i cap a on anem", amb la participació del president de la Fundació .cat,, i la directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya,, en una conversa moderada per Anna Albar, directora del Parc UdG, i presentada per Joan Camp, director de la Catosfera.Un cop finalitzada la taula rodona, tots els assistents compartiran un esmorzar-networking amb la voluntat de generar un espai d’intercanvi de coneixement. Ambdues activitats estan obertes al públic; qualsevol persona o empresa interessada en participar-hi pot inscriure’s gratuïtament a través del web de les jornades.L’esmorzar anirà seguit d’una passejada institucional i la visita d’algunes de les empreses allotjades al Parc UdG on hi participaran Roca, Barbany i Camp. La visita la guiaran la directora del Parc UdG, Anna Albar, i el vicerector de la UdG, José Antonio Donaire. La jornada finalitzarà amb un dinar privat amb empresaris gironins.La Catosfera d’enguany se celebrarà els dies 14, 15 i 16 d’octubre a Girona, principalment a l’Auditori Josep Irla. En la seva 13a edició la jornada es consolida com l’. Aquest any es proposa reflexionar sobre la necessitat de tenir un ecosistema digital consolidat i rigorós, així com analitzar la figura de l’influencer i les xarxes com a model de negoci, o bé les novetats del SEO. Les inscripcions per a totes les activitats ja estan obertes al web de la Catosfera 2021

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor