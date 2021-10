El Govern aprovarà a principis de novembre els pressupostos per al 2022

Traspàs de Rodalies

Elaprovarà elsen els primers dies de novembre. Així ho ha concretat aquest dimecres el conseller d', en la sessió de control al Parlament. La intenció de l'executiu és que els comptes es portin ràpidament a la cambra catalana per tal de superar l'admissió a tràmit i, abans que acabi l'any, siguin validats definitivament. El Govern no té majoria per aprovar-los en solitari, de manera que hauran de negociar, preferiblement els socis de la investidura de. La voluntat és validar-los amb la malgrat les discrepàncies sorgides en el debat de política general de la setmana passada . Els anticapitalistes han demanat una reforma fiscal progressiva amb un una modificació de l'impost de patrimoni.Giró, en resposta a, portaveu parlamentària del, ha ironitzat amb la "divisió" que, segons els socialistes, existeix dins del Govern. "Des del primer dia que ERC i Junts estan d'acord amb els pressupostos", ha apuntat el conseller d', que ha contraposat la situació amb les dificultats que han tingut el PSOE i Unides Podem per donar sortida als comptes estatals per al 2022, finalment acordats a través d'un pacte sobre la nova llei d'habitatge . La negociació delsi dels de la Generalitat aniran en paral·lel en el calendari al llarg d'aquesta tardor.En la reunió d'aquest dimarts del consell executiu, una de les decisions que es va prendre va ser la de situar el, uns 1.800 més que en els pressupostos per al 2020, que es van aprovar en plena pandèmia amb el suport dels comuns. La Generalitat hauria volgut que el dèficit permès per l'Estat hagués arribat a l'1,1% del PIB, però finalment el consell de política fiscal i financera va mantenir el. Això hauria permès tenir mil milions més de despesa. Tanmateix, el Govern va aconseguir que fossin ateses les demandes sobre el fons covid -2.160 milions d'euros- i sobre el no retorn de les liquidacions negatives derivades del model de finançament,Un dels aspectes que ha sobrevolat la sessió de control ha estat la situació a, marcada aquests dies per una vaga de maquinistes que ha incomplert reiteradament els serveis mínims. El vicepresidentha reiterat que el Govern farà del traspàs de tot el servei un dels "cavalls de batalla" de la legislatura."L'Estat no cuida el servei ni transfereix el servei que no cuida", ha apuntat Puigneró, que ha situat(FGC) com un element de "credibilitat" i de garantia de com funcionarien els trens a Catalunya si es fes efectiu el traspàs. "Pugin un dia a un tren de FGC i pugin a un tren de Renfe. Veuran la diferència de gestió en puntualitat, neteja, seguretat, freqüència i eficiència", ha resumit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor