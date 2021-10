Barcelona dedicarà una plaça a Sonia Rescalvo, la dona trans assassinada fa 30 anys

El 6 d'octubre de 1991, avui fa 30 anys,membres dels Boixos Nois en una glorieta del Parc de la Ciutadella, a Barcelona, on hi dormia amb una amiga seva, Doris, que també fou brutalment agredida. La van apallissar fins a la mort per ser una dona trans.El seu assassinat va adquirir gran rellevància per ser elregistrat contra una dona trans. També va ser el primer cas d'assassinat investigat pels Mossos d'Esquadra contra una dona del col·lectiu.L’assassinat de la Sonia va generar una gran commoció tot i el tracte denigrant que li van dedicar la majoria de mitjans, emprant el seu nom de naixement i titllant-la d'"homosexual transvestit". Els assassins, detinguts l’11 de març de 1992, van confessar el crim sense cap penediment i fins i tot mostrant-se orgullosos del que havien fet, qualificant la víctima com a "escòria de la societat". Durant els registres als seus domicilis es van trobar punys americans, bats de beisbol i nombrós materialL’assassinat fou un punt d’inflexió en el tracte dels crims d'odi i discriminació, que finalment va portar a la creació d'unaLa glorieta on fou assassinada avui porta el nom de Sonia Rescalvo, símbol de lluita pels drets de les persones transsexuals.L’Ajuntament de Barcelona ha decidit fer un pas més per retre-li homenatge i convertirà en, amb el seu nom, l’esplanada de la Parc de la Ciutadella on va ser assassinada.

