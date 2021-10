La plantilla de Banc Sabadell comença dues jornades de vaga sense descartar més mobilitzacions

Mobilitzacions arreu de l'Estat

Laencara aquest dimecres la primera de les dues jornades deconvocades pels sindicats en el marc de la negociació de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que planteja la direcció i que, de moment, afecta 1.730 persones arreu de l'Estat. La segona, si no hi ha novetats, serà divendres.consideren "inacceptables" les condicions que plantegen els responsables de l'entitat financera, fet pel qual no descarten "un calendari molt més ampli de mobilitzacions". Els sindicats indiquen que l'empresa els ha fet arribar un document sobre la situació geogràfica de les sortides previstes que suposa una "modificació substancial" de les condicions de treball.Segons els sindicats, el document planteja condicions "" sobre "forçositat i mobilitat geogràfica". Són aquests conceptes els que fan opinar els representants dels treballadors que el document comporta la "modificació substancial" de les condicions de feina esmentada, un fet que "de partida el banc no havia reconegut, fins i tot negant-ho en intervencions durant les sessions passades, i que ara posa sobre la taula".Fins ara, la mesa negociadora deha celebrat cinc sessions, d'un calendari de nou que ha d'acabar el 15 d'octubre. En un comunicat conjunt, els cinc sindicats manifesten la "voluntat" d'arribar a un acord i lamenten no percebre "la mateixa intenció" de l'empresa.En aquest sentit, opinen que les passes que ha fet fins ara lasón "previsibles i insuficients", i per això li recomanen "apostar per mesures justes que convencin la plantilla basades en el principi de voluntarietat".En la reunió entre direcció i sindicats d'ahir dimarts, la representació legal dels treballadors va optar per no presentar una contraoferta a lesproposades per l'entitat fins que la xifra d'acomiadaments es redueixi "al mínim". Va ser una reunió en què, segons els sindicats, hi va haver "dosis de tensió per moments" ateses les postures "tan allunyades" que mantenen ambdues parts.Davant d'aquest panorama, els sindicats han fet una crida a la plantilla "com a mesura de pressió per evitar un ERO que ja es presumeix com el més agressiu del sector per als interessos de la plantilla, i l'abast del qual resultarà indiscriminat per a tot el col·lectiu".La protesta tindrà Barcelona com a epicentre a(davant la seu del Banc Sabadell), però també preveu mobilitzacions a. Els sindicats preveuen un seguiment "ampli" de l'aturada arreu de l'Estat, i a la capital catalana calculen que hi assistiran un miler de persones. La mobilització té permís per tallar la cruïlla de l'avinguda Diagonal amb el carrer Balmes entre les 11 del matí i la 1 del migdia.

