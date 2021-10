Acord entre el PSOE i Podem pels pressupostos i la llei d'habitatge

Yolanda Díaz ho celebra com un "bon acord"

Després de setmanes de negociació i de topades a nivell intern, elhan arribat finalment a un acord pelsi la, segons ha informat la secretaria d'Estat de Comunicació. Aquesta entesa -que es validarà dijous en un consell de ministres extraordinari- permetrà al govern espanyol presentar el projecte davant del, on hauran de ser admesos a tràmit i, si superen aquest tràmit, hauran de ser validats per la majoria de la cambra.haurà de negociar amb la majoria de la investidura, que també és la que li va permetre validar els comptes de l'any passat.Segons fonts del govern espanyol, l'acord inclou la baixada dels preus de lloguers en base a l'índex de referència per a tots els contractes en les zones deTambé es congelaran els preus iels petits propietaris per rebaixar preus i els ajuntaments podran recarregaren habitatges buits. A més, es consideraràEl PSOE i Unides Podem han mantinguten relació a la llei d'habitatge. Una de les mesures que s'inclou en l'acord entre socis de govern -segons ha filtrat Podem- és que la llei incorporaràper a habitatge protegit, mesura que l'Ajuntament de Barcelona havia aprovat a escala municipal.El pacte dels comptes públics -i en la normativa d'habitatge- ha vingut precedit de setmanes de converses discretes i d'exigències mútues entre les dues formacions. Tres eren les condicions, per exemple, que els comuns posaven aquest dilluns sobre la taula de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat: el traspàs a la Generalitat de Rodalies -també reclamat pel Govern liderat per-, ports i aeroports; la regulació dels preus dels lloguers i un augment del 15% en l'impost de societats. El portaveu de, va afirmar que estaven "avançant" en aquest darrer punt, tot i que admetia que estaven encallats amb la resta de qüestions, finalment desbloquejades en les últimes hores.Una altra de les mesures pressupostàries que ha sortit aquest dimarts del forn és que el govern espanyolel 2022. És la proposta per a l'any que ve que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha portat a la reunió de la mesa general de negociació de les Administracions Públiques d'aquest dimarts al matí, segons han confirmat fonts governamentals.Els pressupostos generals de l'Estat d'aquest any van recollir una pujada salarial del 0,9% el 2021. Fonts de lahan avançat quequalsevolque "". Les últimes previsions de l'índex de preus de consum (IPC) auguren que se situarà per sobre del 2% els pròxims mesos arran de l'encariment de la llum i els combustibles. No està previst que aquest increment salarial per als funcionaris sigui validat en el consell de ministres d'aquest dimarts, també marcat, en clau més política, per la suspensió del procés d'extradició contra Carles Puigdemont a Itàlia Amb l'acord entre el PSOE i Unides Podem, el pressupost clarifica la majoria dels seus suports al Congrés dels Diputats, però la majoria governamental haurà de negociar si vol veure'ls aprovats. En la votació de l'any passat, ERC i elvan ser claus perquè els comptes fossin validats. En aquesta ocasió, un dels condicionants és com avança laEstat-Generalitat, represa el 15 de setembre . Junts ha insistit en les últimes setmanes que l'independentisme ha de negociar de manera conjunta i que qui ha de liderar les converses és el Govern amb tres dirigents al capdavant: Aragonès, el vicepresidenti el conseller d'Economia,La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball,, ha celebrat com un "" el pacte de pressupostos. En una piulada a Twitter, Díaz ha explicat que el pacte inclou "que les grans empreses paguin el que toca". Una de les exigències d'Unides Podem en la negociació dels comptes públics ha estat establirper a les grans corporacions. La vicepresidenta també ha destacat l'acord sobre la llei d'habitatge. "La coalició gaudeix de bona salut", ha dit Díaz.

