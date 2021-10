Els sindicats policials convoquen una manifestació multitudinària pel 23 d'octubre a Barcelona

Els sindicats policials convoquen, amb recorregut previst. En un comunicat, més d'una desena d'organitzacions sindicals constaten que els cossos policials a Catalunya han arribat "al límit" des de fa temps i insten a revertir una situació que qualifiquen d'"insostenible".Des de les entitats demanen una reunió d'"urgència" aquesta setmana amb el conseller d'Interior,, per abordar l'"actual situació de crisi" de la seguretat pública al país i han traslladat una carta a Aragonès per demanar-li una reunió per tractar, diuen, la "gravetat de la situació".Els sindicats ja tenen assegurada a l'agenda una reunió amb els grups parlamentaris d, els partits que formen el govern, aquest dijous, on volen traslladar als polítics l'"estat d'ànim" dels agents. Afirmen que ésper oferir un servei públic de qualitat i defensen que, davant de la situació actual, no només els cossos policials s'haurien de mobilitzar, sinó que la societat civil també s'hauria de sentir interpel·lada, ja que "també es veu afectada".Les organitzacions sindicals convocants de la manifestació i que subscriuen el comunicat són, per part de Mossos d'Esquadra SAP-FEPOL, USPAC-USCOP, SPC, SME, CAT-ME, SEIME-FEPOL, SICME, AFITCME i SEI, amb els de les Guàrdies Urbanes i Policies Locals SICPOL, SFP-FEPOL, SAP-PL i SAPOL i l'associació professional APME, que es van reunir aquest dilluns després que en les darreres setmanesamb violència sobretot a Barcelona.

