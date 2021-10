L'oci nocturn reobrirà aquest divendres amb passaport Covid

Altres notícies que et poden interessar

Tot l'podrà reobrir la nit d'aquest dijous a divendres. Així ho han acordat les patronals del sector i el Govern, segons informa l'ACN. Serà amb ús obligatori de mascareta i per accedir als locals caldrà presentar el, que indica si el client està vacunat, ha passat la malaltia o té un test negatiu.El 23 de setembre ja van poder obrir els, fins a les tres de la matinada i sense necessitat del salconduit sanitari. No està permès ballar.El sector ha estatdes que el Govern en va decretar el tancament a l'estiu per l'explosió de contagis. Des de les patronals reclamaven la reobertura per contribuir a la reducció dels botellots.Hi haurà ampliació

