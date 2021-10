Així pots viatjar en metro a meitat de preu amb la T-Mobilitat

Des del juny d'aquest any la T-Mobilitat era només disponible per uns pocs usuaris: els que estaven apuntats a les proves d'usabilitat. Ara, però, les proves deixen de ser per uns pocs i s'obren al públic general, que se sumaran a les 4.000 persones que l'han adquirida i ja gaudeixen de la seva targeta definitiva des d'inicis d'estiu.



Els que s'hi registrin poden viatjar per tota la xarxa de transport durant cinc dies per 3,30 euros per l'àrea metropolitana de Barcelona, el preu especial d'una T-Usual de durada reduïda per als usuaris de les proves del nou sistema.

La T-Mobilitat en proves es pot fer servir amb un telèfon amb tecnologia, amb una aplicació que té un cost reduït de 0,50 euros. També es pot fer servir una targeta de plàstic recarregable que ara té un preu dequan acabin les proves tindrà un preu de 4,5 euros. Es pot aconseguir mitjançant la web de T-Mobilitat i l'envien per correu postal en deu dies.Per aconseguir la T-Mobilitat mitjançant l'cal tenir invitació i pertànyer a un dels 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La targeta, però, també podrà aconseguir-se per altres vies com el web o els punts presencials.Perdre la targeta o que es mulli no serà un problema i és que si l'usuari compta amb un mòbil amb, podrà viatjar només amb el seu telèfon. Aquesta, però, no és l'única novetat i és que la targeta, si l'usuari així ho vol, pot venir acompanyada d'un compte digital per tal de fer tràmits en línia com ara comprar o recarregar títols, ja que comptarà ambon el client podrà guardar tots els seus títols. Igualment, la recàrrega també podrà fer-se a les màquines d'autovenda.Pel que fa a les vies de comunicació, TMB continua innovant iseran els missatgers oficials. És important saber que qui gaudeixi ara de la T-Mobilitat o de qualsevol aplicacióquan acabi el termini de proves.​​









