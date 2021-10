Arrepentimiento?.... Y una m. pinchada en un palo. Asco me dan los que hablan de "arrepentimiento" como si nuestros PRESOS POLITICOS fueran vulgares delincuentes, cuando fueron condenados por sus IDEAS.... Los fascistas y corruptos quieren que seamos españoles a golpe de porra y cárcel, y por ahí no van bien.... Las agresiones contra independentistas estan a la orden del día en Catalunya, pero solo se rasgan las vestiduras cuando ocurre lo contrario.... Hipócritas!.... Democrácia?.... Hay que desobedecer a este Estado oligárquico. Hay que plantar cara a este Estado de Desecho. Hay que atacar al Estado represor..... Desde el 1-O, Catalunya ya no es Spanyistán. Mientras los corruptos siguen de "rositas" robando a saco con total impunidad, los fascistas, sus secuaces, palmeros y esbirros siguen teniendo "patente de corso" contra los independentistas catalanes. La policía nacional y la guardia civil que teóricamente deberían protegernos son los primeros en apuntarse a los piquetes violentos de encapuchados que asolan nuestros pueblos y ciudades a horas intempestivas, descolgando "esteladas", cortando lazos amarillos, haciendo pintadas preconstitucionales, causando destrozos y amenazando o golpeando a los ciudadanos que osan increparlos. 46 años después de la desaparición de Franco, sigue muy vivo en la ideología fascista y corrupta del Partido Podrido, C's. Fachas, una Fiscalía que "afina" en manos de la extrema derecha de Vox, una Injusticia española totalmente parcial y politizada, un Tribunal Inconstitucional anclado en sus tesis retrógradas y una monarquía obsoleta a la que nadie a votado, restablecida por el dictador. La represión inconmensurable que nos acecha cada día y nuestros PRESOS POLÍTICOS, rehenes de la "unidad de Spanyistán", dan fe de ello. Si quitar simbolos independentistas es lo mismo que ponerlos y se enmarca todo en la "libertad de expresión", quitar la bandera rojigualda, es lo mismo que izarla?. Hasta cuando tendremos que aguantar esta gentuza?..... A la m. con los Borbones ladrones, la Injustícia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas fuertemente armadas con las "temibles" papeletas. Si me pegan, me divorcio... HO TORNAREM A FER !!*!!

No se on el veuen...

No més cal veure a la foto els mitjans que hi ha majoriatariament d´Espanya i Catalunya...no se pas on es el reço internacional...finalment no hi ha suport internacional a la causa.. per molt que el Puigdemont i el seus vulgin internacionalitza aquesta detenció, perque ell esta ben tranquil, es més postureix polític, que ja ens agradaria sapiguer si es pactat i tot que no pas reivindicaitu...