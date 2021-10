ERC prioritza el traspàs de Rodalies en la negociació dels pressupostos de l'Estat

ERC carrega contra l'"obsessió malaltissa" de Llarena

Passat el debat de política general, es posa en marxa la negociació tant delscom els de la Generalitat. En ple caos per la vaga de maquinistes de Renfe, eltorna a estar en boca del Govern, una qüestió que ERC situa com a "rellevant" a l'hora d'abordar els comptes de. "S'ha fet evident l'abandonament i la desinversió. El traspàs és una necessitat més imperiosa que mai", ha assegurat aquest dilluns la secretària general adjunta d'ERC,Amb tot, els republicans han assegurat que exposaran en els pròxims dies quin és el pack complet d'exigències que faran al govern espanyol per valorar el seu aval als pressupostos. Abans, però, faran balanç de com han repercutit sobre Catalunya els pressupostos del 2020, aprovats gràcies al vot determinant d'ERC.Com va avançar, l'Estat ha executat durant el primer semestre de l'any només el 13% de la inversió prevista , mentre a Madrid s'enfila al 41,1%. Vilalta ha titllat les xifres de "ridícules" i ha detallat que els departaments de la Generalitat s'estan posant en marxa per tal d'analitzar què s'ha executat fins ara i quina és la previsió de cara a finals d'any. En tot cas, ja ha avançat que. En aquest sentit, la dirigent republicana ha llançat una advertència al PSOE per poder negociar els comptes del 2021: "Ja es pot posar les piles per tal de complir amb els compromisos adquirits, no amb ERC, sinó amb la ciutadania de Catalunya".Just el dia en quèdeclara davant la justícia italiana, Vilalta ha manifestat el seu desig que el resultat sigui el mateix que amb la resta de justícies europees i que, per tant, l'expresident quedi en llibertat. Ha lamentat, en aquest sentit, que el jutge"no es cansa de fer el ridícul" i que la seva "obsessió" per perseguir l'independentisme és "malaltissa".La secretària general adjunta d'ERC també ha carregat contra el líder del PP,, per haver promès que portaria Puigdemont a Espanya perquè fos jutjat. "Queda clar que el màster li van regalar perquè no sap de separació de poders", ha etzibat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor