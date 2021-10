Feixistes i corruptes.....

Per Samurai el 4 d'octubre de 2021 a les 15:37 0 0

Sra. Payuso, y de los miles de fallecidos por falta de atención en las residencias de Madrid, que me dice?...... Pongamos algunos ejemplos concretos de fascismo: Los fascistas (que son los defensores de la opresión absoluta y la sumisión, y que odian la libertad individual por encima de todo) crean un medio de comunicación "ultra" y lo llaman "Libertad Digital", o crean un periódico dedicado a insultar, calumniar y mentir sin ninguna base razonable y lo llaman "La Razón", crean grupos neonazis y totalitarios, y los llaman "Democracia Nacional", fundan un partido neofranquista y lo llaman "Partido Popular", crean un partido desde las élites financieras del IBEX35 y le llaman "Ciudadanos", crean entidades destinadas a destruir todo aquello que tenga un mínimo de catalán y lo llaman "Sociedad Civil Catalana".... Podríamos encontrar centeneres de ejemplos del mismo estilo.....buscadlos vosotros mismos y os váis a hartar. Por otro lado los catalanes, en general, somos más bien lo contrario. Queremos ser rectos, pulcros, limpios, honorables, legalistas, decir la verdad, escuchar los razonamientos y puntos de vista con escrupuloso respeto, ser pacíficos y pacifístas al estilo Gandhiano y no tener ni una sola mancha en nuestro expediente en forma de manipulación, mentira, calumnia o injuria hacia nuestros adversarios. Somos tan ridículamente escrupulosos, que damos más preferencia a "hacerlo bien" que a "hacer lo que haga falta", para conseguir la victoria. Justícia?.....Pues va a ser que no. Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa. Si me pegan, me divorcio.... Catalunya is not Spain !!*!!